Теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске совершили радикальные исламисты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания со спецслужбами о мерах, принятых после атаки.

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов. Например, действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта», — сказал он.

Глава государства отметил, что те, кто планировал теракт, рассчитывал посеять панику и разлад в обществе, но они встретили единение и решимость противостоять.

По словам Путина, еще один вопрос, на который спецслужбам предстоит найти ответ, — кто ожидал исполнителей теракта со стороны Украины.

«Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», — заявил российский лидер.

Путин также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта, пожелал выздоровления раненым и поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим при теракте. Несмотря на всеобщую боль и скорбь, расследование должно проводиться объективно, без ангажированности, добавил президент.

Кроме того, российский лидер потребовал от правоохранительных органов регулярных докладов о расследовании теракта, а также поручил готовить отчеты о поддержке семей погибших и пострадавших регионам и ведомствам социальной сферы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на совещании с докладом о результатах расследования теракта, сообщил, что жертвами атаки стали 139 человек, на месте погибли 137, двое скончались в больнице. По данным главы ведомства, 40 человек погибли от ранений, еще 45 от пожара. Ранения получили 182 человека, уточнил он.

По информации руководителя Следкома, при задержании террористов были обнаружены два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина. Четверым исполнителям предъявлены обвинения, все они признали вину на допросе и в суде и дали подробные показания о заказчиках и лицах, оказавшим им содействие. Следствием задержаны еще три человека, которые предоставили исполнителям машину, квартиру и деньги, рассказал Бастрыкин.

Кроме того, заявил он, следствие установило полную хронологию произошедших в «Крокус Сити Холле» событий и выясняет, были ли нарушены требования безопасности в концертном комплексе, в частности, были ли исправны системы пожаротушения.

«С этой целью изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала. Они направлены для исследования и извлечения информации о режиме работы систем пожарной безопасности в момент совершения теракта»,— сказал Бастрыкин.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» на северо-западе Москвы произошел вечером пятницы, 22 марта, и стал второй крупнейшей по числу жертв террористической атакой в истории современной России. По последним данным СК, число погибших возросло до 137 человек, трое из которых — дети.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ)*, соответствующее заявление было выпущено от имени связанного с ИГ* агентства Amaq. По данным американской прессы, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ*, группировке «Вилаят Хорасан»*, что подтверждают данные разведки США.

Российские спикеры отвергают версию о причастности ИГ* к теракту — в частности, эту информацию назвала фейком главред RT Маргарита Симоньян, которая настаивает, что к атаке причастна Украина. Украинские власти заявляют о непричастности к теракту; в МИД Украины их связали со «спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе».

В Кремле 25 марта не стали комментировать версии о причастности ИГ* к теракту, призвав ориентироваться на информацию от российских правоохранительных органов.

* запрещенная в России террористическая организация