Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК) в «Крокус Сити Холле»: Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Суд заключил трех фигурантов на два месяца, до 22 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Братья Исломовы проходят обвиняемыми по делу, а их отец — подозреваемым. Все фигуранты жили и работали в Твери. Максимальное наказание по статье об организации террористического акта (ч. 3 ст. 205 УК) предполагает пожизненное лишение свободы.

Как пишет «Медиазона»* со ссылкой на пресс-службу Басманного суда, 25-летний Диловар Исломов был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором приехали террористы к месту преступления, а затем на нем же попытались скрыться. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что мужчина продал машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на нее не был переоформлен.

По данным следствия, Диловар Исломов родился в Душанбе, сейчас имеет российское гражданство. Женат, имеет трехмесячного ребенка, работал таксистом. По данным источника РБК, в 2019 году привлекался к ответственности за нарушение правил въезда.

33-летний Аминчон Исломов — уроженец Таджикистана, родной брат Диловара. Работает водителем автобуса. Имеет семерых детей от двух браков, также работает таксистом.

Также арестован отец Диловара и Аминчона — 62-летний уроженец Таджикистана Исроил Исломов. в России имеет ВНЖ, проживал в Твери, безработный. У него есть жена и пятеро детей.

По версии следствия, братьев Исломовых завербовал арестованный ранее по делу о теракте Шамсидин Фаридуни. Как утверждает СК, сначала он связался с Аминчоном Исломовым, которого вовлек в преступную группу не позднее января 2024 года. Затем, не позднее 11 марта 2024 года, Фаридуни подключил к организации теракта Диловара Исломова, указывает СК.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов, которые, по версии следствия, были непосредственными исполнителями теракта в «Крокусе»: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Все они являются гражданами Таджикистана. ФСБ сообщала, что всего в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле» были задержаны 11 человек.

Член СПЧ Ева Меркачева допустила, что до оглашения приговора задержанные могут содержаться в СИЗО «Лефортово», куда обычно помещают совершивших наиболее тяжкие преступления.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным СК, число погибших достигло 137 человек, пострадавших — 180.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов