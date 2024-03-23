Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек. В их числе — четверо террористов, которые участвовали в теракте в «Крокус сити холле», сообщает пресс-служба Кремля. По данным Бортникова, продолжается работа «по выявлению пособнической базы по делу о теракте».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев добавил, что «виновные в массовой гибели людей не останутся безнаказанными». Теракт в «Крокусе» он назвал «чудовищным» и заявил, что совершенное преступление — еще одного подтверждение того, что терроризм представляет «существенную угрозу безопасности, требующей от всех граждан, спецслужб и ведомств скоординированных усилий для борьбы с ним».

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