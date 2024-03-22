В концертном комплексе «Крокус Сити Холл» открыли стрельбу. По предварительным данным, есть погибшие, сообщает «Осторожно, новости». По данным телеграм-канала, инцидент случился перед началом концерта группы «Пикник». Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, идет эвакуация людей из здания.

По информации телеграм-канала Mash, люди бегут из здания и ко входу в метро, «предварительно, есть раненые». Телеграм-канал «Baza» сообщил о 12 погибших и 35 раненых. Причины и личность стрелявшего уточняются, на место едут скорая и полиция, говорится в сообщении. Очевидцы сообщили, что после стрельбы в здании начался пожар, пишет News.ru. Нападавшие могли использовать автоматическое оружие, сообщает М24.

«По словам очевидцев, в зале была стрельба, кровь, но я это сам не видел, поэтому не могу достоверно все это утверждать», — заявил директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский в комментарии «78.ru». Сами музыканты, по его словам, не пострадали, передает РИА «Новости».

Вооруженные люди вошли в здание «Крокус Сити Холл» с бельэтажа без масок и в камуфляже, рассказали очевидцы. Они открыли огонь без предъявления каких-либо требований. Нападавшие также бросили гранату или зажигательную шашку, сообщил корреспондент РИА «Новости». Когда загорелся один из рядов концертного комплекса не сработал сигнал автоматической сигнализации.

После того, как сотрудники МЧС получили информацию о том, что с крыши «Крокус Сити Холл» идет белый дым, на место выехали 12 пожарных расчетов, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В оперативных службах рассказали, что к зданию направлены московские подразделения СОБР и ОМОН.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале назвал произошедшее «трагедией» и выразил соболезнования близким погибших.

«Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — сообщил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем телеграм-канале, что выехал на место происшествия: «Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже».

Как сообщил корреспондент ТАСС, огонь охватил треть здания, от него идет черный дым. К «Крокус сити холл» приезжают дополнительные бригады пожарных. Врачи занимаются эвакуацией раненых. Спасатели поднимают людей с крыши «Крокус сити холл» при помощи подъемных механизмов, а из подвала вывели около 100 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС.