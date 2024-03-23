Число погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 93 человек. Об этом 23 марта сообщает Следственный комитет (СК) в своем телеграм-канале. До этого, по предварительной оценке ведомства, число жертв составляло более 60.

СК в своем пресс-релизе подчеркивает, что количество погибших «еще возрастет». Ведомство указывает, что причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

По итогам осмотра помещений концертного зала сотрудники правоохранительных органов обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы, которые изъяли следователи. В рамках расследования проводятся различные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая и дактилоскопическая.

«Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», — сообщает СК.

По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта в «Крокусе» пострадали более 100 человек. Всего в больницах по состоянию на утро 23 марта находятся 107 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав. Состояние 16 раненых, среди которых один ребенок, крайне тяжелое. Еще 44 пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии. По предварительным оценкам, 32 пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четверых террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, двоих подозреваемых задержали в районе деревни Хацунь Брянской области. Как сообщил парламентарий, в салоне машины, в которой находились предполагаемые террористы, были обнаружены паспорта граждан Таджикистана.

В МИД Таджикистана назвали информацию о причастности граждан республики к теракту «фейковой» и добавили, что власти страны не получали от России соответствующих данных.