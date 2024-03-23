В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». По данным СК, в результате теракта погибли более 60 человек. Более 140 человек пострадали, сообщил Минздрав. Пожар, начавшийся в здании «Крокус Сити Холла» во время вооруженного нападения, удалось локализовать. Что еще известно о теракте к утру 23 марта — в материале RTVI.

Данные о погибших

Следственный комитет (СК) квалифицировал ЧП в «Крокус Сити Холле» как теракт и заявил, что в результате стрельбы погибли более 60 человек. Ведомство подчеркнуло, что количество жертв может увеличиться. Утром 23 марта ТАСС со ссылкой на данные Минздрава Подмосковья сообщил, что трое детей умерли в результате теракта.

Данные о пострадавших

В больницах после теракта находится 121 пострадавший, в том числе трое детей, следует из данных Минздрава Подмосковья, которые приводит ТАСС. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, госпитализированы 115 человек, пятеро из них — дети; 60 взрослых пациентов и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших эвакуировали с места ЧП, машины скорой помощи развезли раненых по 12 больницам. Около 4.00 мск МЧС опубликовал список 99 пострадавших.

Данные о нападавших

Нападение на «Крокус Сити Холл» и зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник», совершили по меньшей мере пять бородатых мужчин, которые действовали как «подготовленные и обученные боевики», сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидца атаки. Baza утверждает, что четверо из них сумели скрыться. Нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество патронов и боеприпасов, следует из видео СК.

Представитель СК Светлана Петренко на вопрос о судьбе нападавших заявила: «Пока это — преждевременная информация».

РИА Новости и «Известия» сообщили, что в связи с терактом полиция Москвы разыскивает белый автомобиль Renault с тверскими номерами Т 668 УН.

Телеграм-канал «112» утром 23 марта сообщил, что в Брянской области был остановлен один из автомобилей, который проходил по ориентировке. Baza утверждает, что машина была остановлена недалеко от брянского поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной.

В машине, по предварительным данным, которые приводит Baza, находилось шесть человек, двое из них были задержаны. Еще четверым удалось сбежать, их разыскивают. «Говорить, что они причастны к теракту в «Крокусе» — преждевременно», — подчеркивает «112».

Также Baza приводит список «предполагаемых террористов». Все они, по информации канала, граждане Таджикистана. Кто из них задержан — не уточняется.

«Коммерсантъ» сообщил, что ночью силовики начали получать ориентировки о розыске, в которых говорилось, что террористы — это «молодые люди, славяне, они выше среднего роста, до 180 сантиметров, возможно, использовали накладные бороды и усы».

«Преступники были одеты в военную одежду, включая высокие берцы. При этом их подготовка, по уточненной версии силовиков, могла быть не только боевой, но и страйкбольной, отсюда, возможно, и стрельба буквально во всех, кого преступники считали своими противниками», — говорится в статье.

Пожар в «Крокус Сити Холле» локализован

Около 5.00 мск губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что «в основном огонь ликвидирован», но остались отдельные очаги возгорания, продолжается пролив конструкций. Как сообщало МЧС, огнем было охвачено около 13 тыс. кв. м. В тушении возгорания были задействованы 183 единицы техники и 477 человек.

Крыша над зрительным залом «Крокус Сити Холла», рухнула, добавил Воробьев. «Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара <…> Разбор завалов пока продолжается», — добавил глава региона.

Реакция властей

Президент России Владимир Путин провел разговоры с главой МЧС Александром Куренковым, главой Минздрава Михаилом Мурашко, вице-премьером Татьяной Голиковой и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Также о ходе расследования теракта в «Крокусе» главе государства доложили главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии. Путин пожелал всем пострадавшим в результате теракта выздоровления и передал благодарность врачам, сообщила Голикова.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «террористы понимают только ответный террор», и «никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, об этом свидетельствует мировой опыт.

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Версии о причастности к теракту

«Коммерсантъ» сообщил, что «некоторые» источники издания допускают причастность «Русского добровольческого корпуса»* к нападению на «Крокус Сити Холл». За несколько часов до теракта ФСБ отчиталась о задержании в Москве группы их сторонников.

В то же время агентство Reuters сообщило, что «Исламское государство»* (ИГ*) взяло на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле». Американские СМИ, в том числе газета The New York Times и телеканал CBS News, со ссылкой на чиновников США подтвердили это заявление. По их словам, в марте США собрали разведданные о том, что филиал группировки «Вилаят Хорасан»*, базирующийся в Афганистане, планировал совершить некое нападение в Москве.

* запрещенная в России террористическая организация