Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) после стрельбы в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело возбуждено Главным следственным управлением СК, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата ведомства.

По предварительным данным, которые приводит ФСБ, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 пострадали, передает ТАСС. Спецслужбы проводят оперативно-разыскные действия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о госпитализации 21 человека, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, передает телеканал «360».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел около 20 часов 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». По словам источника «Интерфакса» в оперативных службах, в здание вошла группа численностью от двух до пяти человек в тактическом обмундировании, вооруженная автоматическим оружием и открыла стрельбу по охранникам на входе, а затем по посетителям в фойе.

После этого в здании раздался взрыв и начался пожар, оставшиеся в «Крокусе» люди оказались заблокированы. Позже телеграм-каналы сообщили еще об одном взрыве. Кровля концертного зала частично обрушилась. После теракта российские регионы начали усиливать меры безопасности и отменять массовые мероприятия.