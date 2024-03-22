Нападение на «Крокус Сити Холл» и зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник», совершили по меньшей мере пять бородатых мужчин, которые действвоали как «подготовленные и обученные боевики», пишет Mash со ссылкой на очевидца атаки. Shot утверждает, что некоторые из нападавших забаррикадировались в здании. Baza сообщает, что четверо из них сумели скрыться.

По его словам, сначала эти пятеро вооруженных мужчин убили охранников на входе и людей, стоявших у дверей здания, а затем заблокировали главный вход.

«Террористы вооружены автоматами АКМ. Некоторые несут на себе разгрузки с различными боеприпасами. Как минимум двое из нападавших имеют при себе рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью», — говорится в сообщении канала.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах уточняет, что нападавших было от двух до пяти. Телеграм-канал Baza подтверждает, что очевидцы действительно сообщали о пятерых бородатых нападавших с автоматами и рюкзаками. ВЧК-ОГПУ указывает, что у одного из нападавших предположительно был с собой огнемет.

«Сидел в зале сверху, где балконы были, услышали выстрелы. Сначала не поняли, что произошло. Потом лично увидел, как террористы зашли и начали расстреливать всех, кинули „Молотов“, все подожглось», — рассказал «Осторожно, новости» очевидец.

По предварительным данным, в результате нападения на «Крокус Сити Холл» погибли более 10 человек, число пострадавших может достигать 130.