Треть здания «Крокус сити холла» охвачена пожаром, возникшим внутри после стрельбы перед концертом группы «Пикник», передает ТАСС. По словам очевидцев, горит практически вся кровля здания, и она уже начала рушиться, а внутри продолжают оставаться люди.

Здание соседнего ТЦ «Вегас» полностью эвакуировано. Источник в экстренных службах сообщил RT, что в результате стрельбы и пожара пострадавших «очень много», выехало много бригад скорых. На тушение огня направлены вертолеты МЧС, передает 112.

Baza сообщает, что внутри здания предположительно заблокированы до 100 человек. «Здание все еще горит, на нижних этажах укрываются люди. К залу прибыли спецподразделения Росгвардии», — пишет Readovka, уточняя, что на подъезде к комплексу собралась «огромная пробка».

«Царство Небесное погибшим. Господи, помоги тем, кто отрезан пожаром», — написала в своем телеграм-канале глава RT Маргарита Симоньян.

Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда сообщил РБК, что патриарх Кирилл молится об упокоении душ погибших, о пострадавших и о спасении тех, кому может угрожать пожар.