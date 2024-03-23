Родным жертв теракта в «Крокус Сити Холле» и пострадавшим при нападении будет оказана вся возможная помощь, виновных найдут и привлекут к ответственности, а массовые мероприятия в ближайшее время отменят — по крайней мере, в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах. О чем еще говорят российские чиновники, депутаты и губернаторы в связи со случившимся — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил доклад о нападении на «Крокус Сити Холл» в первые же минуты после случившегося и продолжает «постоянно получать информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб», а также давать «все необходимые указания».

Соболезновая родным и близким погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала случившееся «страшным, невыносимым горем» и выразила уверенность в том, что «государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим».

«Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар. Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание», — написала спикер Совфеда в своем телеграм-канале.

Глава Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал случившееся как «страшную трагедию» и «чудовищный теракт», в ходе которого «от рук вооруженных бандитов погибли и пострадали беззащитные люди». Самих нападавших спикер нижней палаты парламента назвал «выродками», которые «должны быть уничтожены». Также Володин заверил, что «правоохранительные органы выполняют свою работу», и главное сейчас — это «помочь оказавшимся в беде».

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «террористы понимают только ответный террор», и «никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По словам Медведева, об этом свидетельствует мировой опыт.

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — написал он в своем телеграм-канале.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ведомство поступают «звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований <> и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества». По ее словам, «всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление». Она также возмутилась заявлением Белого дома об отсутствии данных о причастности Украины к теракту и раскритиковала офис генсека ООН за формулировку о том, что он опечален случившимся.

Глава думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина, выразив соболезнования родственникам погибших, заявила: «Больше мне пока нечего сказать, кроме того, что возмездие неминуемо. Все».

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что «кровавый теракт» в подмосковном концертном зале «войдет в историю как одна из самых чудовищных трагедий», и российские власти должны «сделать все, чтобы такое больше не повторилось».

Он в очередной раз напомнил о своих призывах к возвращению смертной казни и допустил, что виновные в организации и осуществлении теракта будут ей подвергнуты. Он напомнил об угрозах «главарей киевского режима» по поводу атак на Москву и предупреждениях посольств США и Великобритании о возможных терактах.

«То есть знали, ждали. С нами этой информацией они не поделились. И это позорное клеймо за молчание навсегда останется с ними. Когда-то в 1990-2000-е годы террористы пытались нас запугать и сломить. Не получилось, а все террористы были уничтожены. Причем уничтожали их как в России, так и за рубежом. Так будет и сейчас. Нас не запугать и не сломить», — заявил Миронов.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв заявил, что в нынешней ситуации «важно не поддаваться панике, не распространять непроверенную информацию (она может быть сознательным вбросом врага), а обо всех подозрительных лицах максимально оперативно сообщать правоохранительным органам».

По его словам, все исполнители и заказчики теракта будут установлены и понесут «самое суровое» наказание, потому что «подонкам не может быть никакого оправдания».

«Случившееся еще раз показало нам, что враги России не останавливаются ни перед чем в своих попытках сломить Россию, и если это не получается в честном бою на фронте, наносят подлый удар по мирным людям. Россия уже выигрывала войну с террором, мы, бесспорно, одолеем это зло вновь! Нас не запугать и не сломить», — выразил уверенность депутат.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал теракт «ужасной трагедией», выразил соболезнования близким погибших и пообещал оказать помощь пострадавшим. «Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков от лица всех жителей региона выразил соболезнования близким жертв теракта и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Наш регион как никто знает, на какие чудовищные преступления против мирных жителей могут пойти сторонники неонацизма. Вместе со всей страной мы скорбим по безвинно погибшим жертвам страшного теракта», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что «в связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене в регионе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий».

Глава Ростовской области Василий Голубев призвал население региона соблюдать бдительность и осторожность. «Думаю, все жители Ростовской области с пониманием воспримут принятое мною решение об отмене увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные», — написал он в своем телеграм-канале.

Аналогичное решение принял и глава Севастополя Михаил Развожаев. «Принял решение об отмене в Севастополе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Также поручил выключить подсветку здания Правительства и всех административных зданий в знак солидарности. Севастополь скорбит», — сообщается в его телеграм-канале.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале: «У меня только один традиционный вопрос — когда же наконец мы введём смертную казнь за военные преступления и терроризм».