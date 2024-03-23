Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в городские больницы госпитализированы 115 человек. В их числе — пять детей.

60 взрослых пациентов и один ребенок находятся в тяжелом состоянии, добавил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко отметил, что оказание помощи пострадавшим продолжается, препаратов и донорской крови для этого хватает. По его словам, за амбулаторной помощью обратились более 30 человек.

По словам зампреда российского правительства Татьяны Голиковой, практически все операции госпитализированным проведены, пострадавшие в тяжелом состоянии переведены в реанимации.

Вечером 22 марта группа вооруженных людей устроила стрельбу в здании «Крокус Сити Холла». В здании также начался пожар. ФСБ сообщило, что, по предварительным данным, погибли 40 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.