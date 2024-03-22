ФСБ сообщила о задержании семерых жителей Москвы, которые, по версии спецслужбы, собирались создать ячейку «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*), признанного террористическим и запрещенного в России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанные поддерживали контакты с РДК* и «обсуждали способы проведения насильственных акций» против представителей правоохранительных органов, военных и иностранцев.

Во время обысков у задержанных изъяли мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет, перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой и «средства связи, содержащие активную переписку с главарями РДК*». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Члены «Русского добровольческого корпуса»* участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Организация брала на себя ответственность за диверсионные операции в Белгородской и других приграничных российских областях.

В середине марта ФСБ сообщила о задержании четырех жителей Петербурга, которые по заданию кураторов из РДК* и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины планировали отравить «высокотоксичным химическим веществом» продукты из гуманитарной помощи для российских военных и жителей новых территорий.

* организация признана в России террористической и запрещена