В Санкт-Петербурге раскрыли и пресекли деятельность «законспирированной ячейки» запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*). Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ).

По данным ведомства, группа состояла из четверых жителей Петербурга «из числа приверженцев праворадикальной идеологии», их задержали. По версии спецслужбы, подозреваемые по заданию кураторов из РДК* и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины планировали отравить «высокотоксичным химическим веществом» продукты из гуманитарной помощи для российских военных в зоне военной операции и жителей новых территорий.

Задержанные также проводили разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в Петербурге и Ленинградской области для подготовки терактов, считают в ФСБ. Возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК).

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает о задержании и аресте трех фигурантов дела ― Рината Ильина, Никиты Красильникова и Артема Щербакова. Согласно материалам суда, они собирались отравить «неустановленным ядовитым веществом» продукты для добровольцев, участвующих в военной операции в составе добровольческого воинского формирования «Эспаньола» в Мариуполе.

Мешок с ядом весом 20 кг хранился в поселке Янино-1 Ленинградской области, сообщили в суде. 28 февраля подозреваемых задержали. Двое из них признали причастность в подготовке теракта и дали показания, третий сослался на конституционное право не свидетельствовать против себя.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео, на котором трое молодых людей утверждают, что действовали по заданию «Русского добровольческого корпуса»*. Один из задержанных заявил на камеру, что «проводил разведывательную деятельность нефтеперерабатывающих заводов, железнодорожных депо, завода по производству дронов и его владельца, в пункте гуманитарной помощи для “Эспаньола” и магазине ДШРГ (диверсионно-штурмовой разведывательной группы) “Русич”».

12 марта российские военкоры сообщили о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую и Курскую области. Украинские источники заявляли, что в атаке участвовали Легион «Свобода России»* (формирование в составе ВСУ), а также Русский добровольческий корпус* и «Сибирский легион», участвующие в боях на стороне ВСУ.

На следующий день Минобороны России отчиталось о перехвате более 60 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областями. ТАСС сообщило со ссылкой на оперативные службы, что в Белгороде атаке дрона подверглось здание ФСБ. Позже сообщение об этом исчезло. Издание «РБК-Украина» утверждало со ссылкой на источник в украинских спецслужбах, что в атаке на Белгород участвовали бойцы легиона «Свобода России»*, РДК* и «Сибирского легиона».

* запрещенная в России террористическая организация