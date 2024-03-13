В ночь на среду, 13 марта, и утром Россию атаковали более полусотни беспилотников. Согласно сообщениям Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 65 дронов: над территориями Белгородской (12 БПЛА), Брянской (8), Воронежской (35), Курской (8), Ленинградской (1), Рязанской (1) областей. В Рязани атаке БПЛА подвергся нефтезавод, в Белгороде — здание ФСБ. Что известно об атаках дронов — в материале RTVI.

Воронежская область

Наибольшее число дронов было сбито в Воронежской области. «За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников», — сообщил губернатор области Александр Гусев.

Позже он уточнил, что за последние сутки на территории Воронежской области средствами ПВО и системами РЭБ «обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей».

По словам главы региона, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. В частности, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Пострадавших нет, добавил Гусев.

По данным Shot, обломки упали на Юго-Западном рынке Воронежа. В Бутурлиновском районе все школы переведены на дистанционное обучение, отметил телеграм-канал.

Рязанская область

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, в Рязани атаке БПЛА подвергся нефтезавод. По данным телеграм-канала Shot, «Рязаньнефтепродукт» атаковали четыре беспилотника, первый — примерно в 6:30 утра.

Телеграм-канал Baza сообщал, что горит установка блока теплообменника; на место выехало несколько пожарных расчетов. Дрон безуспешно пытались сбить стрелковым оружием, в результате взрыва два человека получили осколочные ранения, добавил канал.

Телеграм-канал «112» утверждает, что «Рязаньнефтепродукт» атаковали три БПЛА, они попали в две установки по переработке. По данным «112», площадь пожара составила около 200 «квадратов».

В 11:13 глава региона сообщил, что возгорание на нефтезаводе ликвидировано. «Есть двое пострадавших с ранениями рук. Оказана медпомощь, жизни людей ничего не угрожает», — добавил Малков.

Белгородская область

В Белгороде атаке беспилотника ВСУ подверглось здание ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным агентства, поврежден фасад и выбиты окна, пострадавших нет.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один беспилотник врезался в многоквартирный дом, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. От взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях, добавил Гладков.

В Прохоровском районе атаке БПЛА подверглось село Призначное — беспилотник совершил падение с последующей детонацией. В результате взрыва есть разрушения в двух частных домах: в одном повреждена кровля, во втором — пристройка и забор, рассказал Гладков. По его словам, поврежден также один легковой автомобиль.

Другие регионы

В Ленинградской области силы ПВО сбили беспилотник на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ в Киришском районе, сообщил губернатор Александр Дрозденко. «Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — добавил глава региона.

В Брянской области восемь беспилотников были уничтожены над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что три беспилотника уничтожены системами РЭБ на подлете к Новошахтинску, последствия на земле уточняются. В сообщениях Минобороны Ростовская область не упоминалась.