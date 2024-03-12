В ночь на 12 марта Московская, Ленинградская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Курская, Тульская и Нижегородская области подверглись атакам беспилотниками. В Орле и нижегородском городе Кстово дрон атаковал нефтехранилища.

Орловская область

Атаке БПЛА подвергся объект топливно-энергетического комплекса в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он отметил, что пострадавших нет.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах писало, что беспилотник, предварительно, ударился о резервуар с нефтепродуктами и он загорелся. Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются. Представитель пресс-службы правительства Орловской области сообщил ТАСС, что возгорание ликвидируют более 60 человек и пожарный поезд.

Нижегородская область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотниками.

«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб», — написал он.

О пожаре на установке ранее также писали телеграм-каналы Baza и «112». Губернатор не уточнил название НПЗ. По информации телеграм-каналов, возгорание произошло на «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Московская область

В Раменском городском округе силы ПВО отразили атаку дрона, который летел на Москву, написал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений нет.

Белгородская область

Беспилотник в Белгородском районе сбросил четыре взрывных устройства, пишет в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. «В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачиц», — отметил глава региона.

По его словам, без света остаются семь сел: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка. В настоящее время на территории всей Белгородской области объявлена ракетная опасность

Курская область

В Курской области над Фатежским, Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами было сбито шесть дронов, сообщил губернатор Роман Старовойт. «Не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться», — добавил он.

Воронежская область

Средства ПВО сбили беспилотник над Воронежем, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев. Губернатор также отметил, что режим опасности от воздушных целей не вводился.

Позже он объявил опасность атаки БПЛА. «Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы», — отметил Гусев.

Тульская область

В Тульской области дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА. Как сообщает Министерство по региональной безопасности, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

Брянская область

О попытке атаковать Брасовский район Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

Позже ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщил, что в ночь на вторник было уничтожено 25 украинских беспилотников над российскими регионами.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской (2 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Белгородской (7 БПЛА), Курской (11 БПЛА), Брянской (1 БПЛА), Тульской (1 БПЛА) и Орловской (2 БПЛА) областей», — сказали в ведомстве.