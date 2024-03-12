Российские военные корреспонденты и блогеры сообщили о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Белгородскую и Курскую области. Минобороны России не комментировало эти сообщения. Что пишут о ситуации в приграничных с Украиной регионах — в материале RTVI.

Попытка прорыва в Белгородскую область

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что утром 12 марта украинские диверсанты предприняли попытку прорыва в Белгородскую область. По его данным, связанные с Украиной вооруженные группы были направлены на юго-восточную границу Грайворонского округа. Диверсанты, пишет Руденко, пытались прорваться на трех БТРах, которые были уничтожены российскими военными.

«Сейчас бой продолжается, враг предпринимает новые попытки прорыва», — добавил он.

Об активизации боевых действий на границе Белгородской области также сообщил военкор Семен Пегов (проект WarGonzo) со ссылкой на источники в силовых структурах области. По их данным, речь идет о попытке прорыва границы несколькими вооруженными группами на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня. Кроме того, пишет военкор, аэроразведка выявила несколько танков, которые «также оказывали огневое воздействие во время попытки штурма наших пограничных рубежей».

По данным Пегова, прорвать линию обороны или добиться других ощутимых тактических успехов украинским диверсантам не удалось.

Телеграм-канал «Старший Пограннаряда» утверждает, что в районе поселка Горьковский Грайворонского района пограничный наряд попал под обстрел со стороны ВСУ из танка. По информации канала, пострадавших нет.

Как сообщает телеграм-канал lpr 1, диверсанты также пытались прорваться в село Нехотеевка в Белгородском районе, а также хутор Мухин и поселок Красное в Шебекинском городском округе. Эти попытки, пишет канал, оказались безуспешными. В то же время в Нехотеевке, утверждает lpr 1, под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ попал автомобильный пункт пропуска, в ответ российские военные «ведут контрбатарейную борьбу».

«Враг в Нехотеевку зайти не смог. Получил очень сильно по зубам. Потерял технику и личный состав. <…> Техника и личный состав противника сожжены. Пересечения ГГ (государственной границы. — Прим. RTVI) не допущено», — передает телеграм-канал.

На фоне сообщений о вылазке диверсантов в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, украинский танк едет по окраине белгородского поселка Горьковский. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц охарактеризовал это видео как вброс с украинской стороны.

Кроме того, Коц сообщил, что подготовка атаки диверсантов на Белгородскую область «была вскрыта группировкой прикрытия границы еще несколько дней назад». «Последние два дня российские войска наносили точечные удары по скоплению техники и живой силы в приграничье», — отметил он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 12 марта сообщил, что Грайворонский городской округ оказался под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет, есть разрушения.

«В городе Грайворон различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях и 5 автомобилях. Также осколками посечено здание районного суда. В селах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному домовладению. Также повреждена линия электропередачи — временно без света остаются жители 5 населенных пунктов: п. Горьковский, с. Дунайка, с. Мощеное, с. Сподарюшино и с. Дорогощь», — сообщил глава региона.

Гладков также привел данные Минобороны, согласно которым система ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО Vampire, в регионе был объявлен сигнал ракетной опасности.

В ночь на 12 марта Гладков сообщал, что в Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства. По его словам, без света остались семь сел. Позже Гладков заявил, что ПВО сбила еще пять воздушных целей в Белгородском районе и четыре дрона в Борисовском районе. Повреждения получили дом и дорожное полотно на школьном стадионе в Борисовке, а также два строения в селе Дубино.

Бои в Курской области

Как пишет Руденко, также утром 12 марта была совершена попытка прорвать границу в Курской области в районе поселка Теткино. «Часть сил противника были уничтожены, остальные отошли», — утверждает военкор.

По данным источников WarGonzo в силовых структурах Курской области, украинские диверсанты пытались прорваться в районе Теткино с трех направлений, но были уничтожены и отброшены назад.

«Бойцы ЗВО и пограничники ждут дальнейших попыток врага подойти к нашим рубежам», — сообщил Пегов.

Телеграм-канал Baza сообщил, что во время стрелкового боя в районе Теткино были ранены два человека, один из которых — местный житель. Информация о втором пострадавшем уточняется.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 12 марта регион подвергся атаке БПЛА. По его словам, над Фатежским, Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами было сбито шесть дронов.

Сообщения украинской стороны

Живущий в Киеве экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* сообщил, что украинские формирования Легион «Свобода России»** (формирование в составе ВСУ) и Русский добровольческий корпус** (РДК) «зашли в Курскую и Белгородскую области в рамках совместной операции».

Украинские паблики также выложили заявление Легиона «Свобода России»** с подписью «Доброе утро с российско-украинской границы» и словами «пересекли границу».

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах утверждает, что «Сибирский легион» (как утверждается, участвует в боевых действиях на стороне ВСУ), РДК** и Легион «Свобода России»** «ведут сражения» в Белгородской области.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил украинскому «24 каналу», что на российско-украинской границе присутствуют формирования, которые «действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России».

«Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений», — сказал он.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** запрещенная в России террористическая организация