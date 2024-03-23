В связи с терактом «Крокус Сити Холле» полиция Москвы разыскивает белый автомобиль Renault с тверскими номерами Т 668 УН, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Фото машины позднее опубликовало РИА Новости, указав, что на ней могли скрыться предполагаемые террористы. Кадры с ней в разных ракурсах также расходятся в соцсетях, на некоторых можно увидеть людей внутри.

Сейчас все съезды с МКАД перекрыты, сотрудники ДПС останавливают и досматривают все белые и подозрительные легковые авто на постах, передает Mash.

Около 23:30 мск телеграм-канал «112» писал, что также разыскивается серый Renault Fluence, номер которого известен лишь частично. По его информации, обе машины ищут в Москве, Подмосковье и ближайших регионах.

Телеграм-канал Baza показал кадры с видеорегистратора проезжавшей мимо машины, который зафиксировал начало нападения. На них видно, как из припаркованного белого Renault выходят люди и начинают стрелять в сторону входа в здание концертного зала. Женщина в салоне, видимо, не осознавая, что происходит, спокойно комментирует: «Страйкбольщики».

Издание «Верстка»* пишет, что у разыскиваемого белого Renault Symbol из Тверской области (69 регион) в январе сменился владелец, а в феврале на него была получена лицензия для использования в качестве такси. На следующий день после этого машина была в столице, поскольку ее владелец оплатил проезд по Московскому скоростному диаметру, позднее тем же днем ему выписали штраф за превышение скорости в Тверской области, а на следующие сутки — штраф за аналогичное нарушение он получил уже в Подмосковье. При этом «Верстка»* указывает номер машины, который различается на одну букву: Т 668 УМ.

Как рассказал радиостанции «Коммерсантъ FM» председатель Региональной общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин, он сам был в пути и наблюдал план-перехват в действии.

«Поскольку я в дороге, то своими глазами видел усиление, действительно много патрулей, останавливают машины, досматривают или опрашивают, проверяют документы у водителей и пассажиров, то есть план-перехват в действие, конечно же, введен, как и другие планы», — сообщил он.

Гринин дал понять, что пока преждевременно рассуждать о том, дадут ли эти меры результат.

«Если отход этой группы боевиков был хорошо подготовлен, вполне возможно, что они уже сейчас в каком-то убежище и оттуда носа не будут казать очень долго. Или уже покинули регион, что тоже не исключено, к сожалению. Конечно, очень бы хотелось, чтобы этих нелюдей изловили и привлекли к соответствующей ответственности, я думаю, этого хочется всем нормальным людям. Но что из этого получится, мы пока не знаем, не хочется предвосхищать события», — заключил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел около 20 часов 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник», на который были выкуплены все билеты. Несколько вооруженных людей стреляли очередями по охранникам здания, зрителям в зале и людям в фойе, сообщалось о взрывах, здание было охвачено сильным пожаром, который локализовали через несколько часов. По данным ФСБ на вечер 22 марта, 40 человек погибли и более 100 пострадали.

*внесено Минюстом в реестр иноагентов