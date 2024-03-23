Пожар, произошедший в здании «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, локализован, сообщила RTVI пресс-служба МЧС.

«Пожарной-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара», — добавили в ведомстве.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на управление МСЧ по Подмосковью, пожар локализован в 00:50 по московскому времени на площади 12,9 тыс. кв. м.

22 марта в «Крокус Сити Холл» произошли стрельба и пожар. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что госпитализированы 115 человек, пятеро из них дети.

Следственный комитет возбудил дело о теракте. Как пишет РИА Новости, террористы, предположительно, скрылись на белом автомобиле Renault.