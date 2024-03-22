По предварительным данным, жертвами теракта в комплексе «Крокус сити холл» в Подмосковье стали 40 человек, более 100 пострадали. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«По предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус сити холл» 40 человек погибли и более 100 пострадали», — заявили в спецслужбе (цитата по ТАСС).

Специальные службы проводят оперативно-розыскные действия, принимаются меры для оказания помощи пострадавшим.

Следственный комитет России после нападения на «Крокус Сити Холл» возбудил дело о теракте (ст. 205 УК). Дело возбуждено Главным следственным управлением СК, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата ведомства.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел около 20 часов 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Источник «Интерфакса» в оперативных службах отмечал, что, по предварительным данным, вооруженная группа неизвестных в тактическом обмундировании открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал, после чего была открыта стрельба по зрителям в фойе.

Затем раздался взрыв и начался пожар, говорится в сообщении агентства. ТАСС передавал, что огнем охвачена кровля и примерно треть «Крокус сити холла», пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пожарные эвакуировали порядка 100 человек из подвала горящего здания и приступили к спасению людей с крыши.

После 22:00 агентство сообщило, что крыша горящего «Крокус сити холла» рушится. Для эвакуации раненых задействована санавиация.