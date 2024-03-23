В результате теракта в концертом зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли трое детей, следует из данных Минздрава Подмосковья. В общей сложности, согласно спискам ведомства, в больницах умерли пятеро человек.

Всего в документе подмосковного Минздрава числится 121 пострадавший. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в медицинских учреждениях Москвы находится 115 человек, среди которых пять — дети.

МЧС России опубликовало на своем сайте список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле» по состоянию на 9:00 мск, в нем 107 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Во время нападения в здании также начался пожар, который был локализован к утру следующего дня.

В результате теракта погибли более 60 человек, но «количество жертв может увеличиваться», сообщил СК. Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник пишет, что число погибших возросло до 82, а пострадавших — до 183. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Утром 23 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пожар в «Крокус Сити Холле» «в основном <…> ликвидирован». В 8:26 мск замначальника подмосковного главка МЧС по Московской области Александр Перегуда заявил, что на завершение тушения пожара потребуется еще два часа, после чего в «Крокус Сити Холле» начнется разбор завалов в зрительном зале.