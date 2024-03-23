МИД Таджикистана назвал «фейковой» информацию о причастности граждан республики к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

«Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

В ведомстве также отметили, что «распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана» за границей, и призвали опираться на данные, которые публикуют «государственные органы России».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже и масках открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидца писал, что атаку совершили как минимум пять «подготовленных и обученных» бородатых мужчин. Baza утверждала, что четверо из них сумели скрыться.

Утром 23 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании двоих подозреваемых в причастности к теракту. По его словам, автомобиль Renault, на котором передвигались предполагаемые террористы, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Брянской области. Хинштейн сообщил, что в салоне машины были обнаружены пистолет Макарова, магазин к автомату Калашникова и паспорта граждан Таджикистана.

О том, что в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» подозревают нескольких граждан Таджикистана, также сообщали телеграм-каналы Baza и «112».

В пресс-службе Кремля сообщили, что директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четверых террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».