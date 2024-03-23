В Брянской области были задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинтшейн.
По предварительным данным, которые привел парламентарий, подозреваемые передвигались на автомобиле Renault. Его обнаружили в ночь на 23 марта в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области, пишет Хинштейн.
«Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться», — сообщил депутат.
Как утверждает Хинштейн, силовики начали преследование автомобиля, после чего открыли стрельбу. В результате машина перевернулась.
Одного подозреваемого задержали на месте, еще одного обнаружили и задержали «в результате поисков» примерно в 3.50 мск, сообщает Хинштейн.
Остальные находившиеся в машине, по данным депутата, скрылись в лесу. Ведется их розыск, «подключены» все силовые ведомства.
Хинштейн не уточнил, сколько всего человек находилось в автомобиле. По его данным, в салоне машины были найдены:
- пистолет Макарова,
- магазин к автомату Калашникова,
- паспорта граждан Таджикистана.
Официальных подтверждений этой информации от правоохранительных органов пока не поступало.
Также Хинштейн опубликовал фото оружия, найденного в машине.
В то же время телеграм-канал Baza опубликовал фото Renault, как утверждается, расстрелянного в Брянской области.
По данным Baza, один из задержанных — 19 летний уроженец Душанбе Мухаммадсобир Файзов. По данным телеграм-канала, он получил травму левого глаза, в результате чего глаз перестал закрываться. Его доставили в больницу, пишет Baza.
Ранее Baza и «112» сообщили, что в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» подозревают нескольких граждан Таджикистана, машину с ними остановили в Брянской области. По информации телеграм-каналов, в автомобиле находились шесть человек, четверым из которых удалось сбежать. Каналы также опубликовали ориентировки на подозреваемых. Официально правоохранительные органы эту информацию не комментировали.
В МИД Таджикистана назвали информацию о причастности граждан республики к теракту «фейком» и добавили, что власти страны не получали от России соответствующих данных.
О том, что в связи с терактом полиция Москвы разыскивает белый автомобиль Renault с тверскими номерами Т 668 УН, в ночь на 23 марта сообщили РИА Новости и «Известия».
- Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже и масках открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Во время нападения в здании также начался пожар, который был локализован к утру следующего дня.
- В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек, «количество жертв может увеличиваться», сообщил СК. Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник пишет, что число погибших возросло до 82, а пострадавших — до 183. Возбуждено уголовное дело о теракте.