В Брянской области были задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинтшейн.

По предварительным данным, которые привел парламентарий, подозреваемые передвигались на автомобиле Renault. Его обнаружили в ночь на 23 марта в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области, пишет Хинштейн.

«Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться», — сообщил депутат.

Как утверждает Хинштейн, силовики начали преследование автомобиля, после чего открыли стрельбу. В результате машина перевернулась.

Одного подозреваемого задержали на месте, еще одного обнаружили и задержали «в результате поисков» примерно в 3.50 мск, сообщает Хинштейн.

Остальные находившиеся в машине, по данным депутата, скрылись в лесу. Ведется их розыск, «подключены» все силовые ведомства.

Хинштейн не уточнил, сколько всего человек находилось в автомобиле. По его данным, в салоне машины были найдены:

пистолет Макарова,

магазин к автомату Калашникова,

паспорта граждан Таджикистана.

Официальных подтверждений этой информации от правоохранительных органов пока не поступало.

Также Хинштейн опубликовал фото оружия, найденного в машине.

В то же время телеграм-канал Baza опубликовал фото Renault, как утверждается, расстрелянного в Брянской области.

По данным Baza, один из задержанных — 19 летний уроженец Душанбе Мухаммадсобир Файзов. По данным телеграм-канала, он получил травму левого глаза, в результате чего глаз перестал закрываться. Его доставили в больницу, пишет Baza.

Ранее Baza и «112» сообщили, что в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» подозревают нескольких граждан Таджикистана, машину с ними остановили в Брянской области. По информации телеграм-каналов, в автомобиле находились шесть человек, четверым из которых удалось сбежать. Каналы также опубликовали ориентировки на подозреваемых. Официально правоохранительные органы эту информацию не комментировали.

В МИД Таджикистана назвали информацию о причастности граждан республики к теракту «фейком» и добавили, что власти страны не получали от России соответствующих данных.

О том, что в связи с терактом полиция Москвы разыскивает белый автомобиль Renault с тверскими номерами Т 668 УН, в ночь на 23 марта сообщили РИА Новости и «Известия».