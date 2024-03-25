Обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», поместят в СИЗО «Лефортово», допустила в разговоре с «Лентой.ру» правозащитница, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она отметила, что именно в этом СИЗО обычно содержат самых опасных преступников.

«Я думаю, они будут в «Лефортово», никаких других вариантов нет. Туда помещают самых страшных террористов. Все люди, которые участвовали в последних громких терактах, содержались именно там», — отметила Меркачева.

По ее словам, «Лефортово» считается самым строгим изолятором, где полностью исключена возможность нахождения у заключенного мобильного телефона и, тем более, пользования им.

Кроме того, правозащитница рассказала, что в этом СИЗО нет связи между тюремными камерами, поэтому заключенные не могут друг с другом переговариваться или обмениваться сигналами. Преступники в СИЗО «Лефортово» находятся в полной изоляции, добавила правозащитница.

Меркачева также отметила, что специальных камер для террористов или особых правил для их содержания не предусмотрено. Все преступники, даже совершившие тяжкие преступления, содержатся в СИЗО на общих условиях, уточнила она.

Вечером 24 марта Басманный суд Москвы на два месяца арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Все они являются гражданами Таджикистана. Мужчинам предъявлено обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы — максимальное наказание по этой статье.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером в пятницу, 22 марта. В концертном зале планировалось выступление группы «Пикник». За несколько минут до начала в здание ворвалась группа вооруженных людей и начала стрелять. Также преступники устроили в здании пожар. Следственный комитет признал это терактом.

Число погибших в результате нападения продолжает расти. По данным телеграм-канала Baza, из-за теракта умерло 144 человека. До этого СК сообщал о 137 погибших.

Число пострадавших, согласно последним данным на сайте Минздрава Московской области, достигло 182 человек.

После теракта российские власти задумались о снятии моратория на смертную казнь для опасных преступников. В частности глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что власти «глубоко» и «содержательно» проработают вопрос о возвращении смертной казни и что «будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не принимает участия в данной дискуссии.