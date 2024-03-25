Кремль в настоящее время не участвует в обсуждении возвращения смертной казни, заявил в понедельник, 25 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии», — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов выразить свое отношение к полемике об отмене моратория на смертную казнь после теракта в Подмосковье (цитата по «Интерфаксу»).

Дискуссии о возможности возвращения смертной казни начались в России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта. По последним данным СК, число погибших возросло до 137 человек, трое из которых — дети.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что власти «глубоко» и «содержательно» проработают вопрос о возвращении смертной казни и что «будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после теракта заявил, что «террористы понимают только ответный террор» и что «никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей».

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За введение смертной казни для террористов выступили также лидеры партий «Справедливая Россия ― За правду» и ЛДПР Сергей Миронов и Леонид Слуцкий, которые в 2023 году уже выступали с аналогичным призывом после убийства в апреле того года военкора Владлена Татарского.

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что планирует инициировать на законодательном уровне введение смертной казни для террористов.

Вместе с тем глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что ни Госдума, ни Совет Федерации «не могут преодолеть решения Конституционного суда» по вопросу о смертной казни.

Мораторий на смертную казнь начал действовать в 1997 году, когда Россия вошла в Совет Европы и подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Протокол ратифицирован не был, но применение в России смертной казни запрещено согласно Венской конвенции.

После крупных терактов в России уже неоднократно поднимался вопрос о возвращении смертной казни; на новый виток эти обсуждения вышли на фоне вооруженных действий на Украине.

В июне 2022 года председатель Конституционного суда Валерий Зорькин говорил, что отказ от моратория стал бы «очень плохим сигналом обществу». По его словам, отменить мораторий можно только путем принятия новой Конституции.

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