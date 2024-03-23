После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли более 130 человек, российские депутаты и чиновники заговорили об отмене моратория на смертную казнь. В Госдуме пообещали проработать этот вопрос и принять решение, которое будет «отвечать ожиданиям общества». Подробности ― в материале RTVI.

Российские власти «глубоко» и «содержательно» проработают вопрос о возвращении смертной казни после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил журналистам руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

«Эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», ― сказал он.

Пленарное заседание Госдумы 26 марта будет посвящено обсуждению вопросов безопасности, добавил Васильев.

«Россияне ожидают»

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев после теракта в «Крокус Сити Холле» заявил, что «террористы понимают только ответный террор», и «никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей».

За введение смертной казни для террористов также выступили лидеры партий «Справедливая Россия ― За правду» и ЛДПР Сергей Миронов и Леонид Слуцкий.

«Я убежден, что для таких нелюдей, совершающих террористические акты, должна быть введена смертная казнь. Они не заслуживают места на нашей планете и должны нести ответственность за свои преступления», — уверен Миронов.

«Террористам — только смертная казнь! Говорил и повторяю снова!» — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что планирует инициировать на законодательном уровне введение смертной казни для террористов.

По мнению депутата, у них «не должно быть никаких, хоть малейших шансов уйти от ответственности, чтобы неповадно было впредь больше никому нести угрозу жителям нашей страны».

Снятие моратория на смертную казнь также поддержали депутат Госдумы Виктор Водолацкий и первый замглавы думского комитета по безопасности Юрий Афонин. По мнению Водолацкого, высшей меры наказания заслуживают не только исполнители, но и заказчики теракта.

«В рамках уголовного законодательства необходимо, когда речь идет о терроризме и убийствах людей, возвращать смертную казнь», — сказал Афонин «Подъёму».

Россияне «ожидают» снятия моратория на смертную казнь «по ряду тяжелейших преступлений», в связи с чем этот вопрос «нельзя больше задвигать», заявила в телеграме сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева. «Нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинами свершения террористических актов», — пишет она.

Коллега Афанасьевой — член оборонного комитета Совфед Ялександр Ярошук — призвал ввести смертную казнь не только для террористов и их пособников, но и «за госизмену».

Наказанием за теракт, как в «Крокус Сити Холле», может быть, «действительно, только смертная казнь», считает советник Генпрокурора Наталья Поклонская. Подобное преступление не имеет срока давности и права на прощение, добавила она.

«Те, кто совершил подобное преступление, не являются людьми, а лишь управляемый механизм в оболочке человека-фанатика, не способного размышлять своей головой; трусливые, мерзкие фанатики-террористы», — сказала Поклонская РИА Новости.

В международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» отметили, что случившееся в «Крокусе» сравнимо по своему масштабу и резонансу с терактами в Буденновске (1995 год), на мюзикле «Норд-Ост» (2002 год) и в Беслане (2004 год). Однако теперь террористы совершают свои действия «исключительно ради того, чтобы убивать и запугивать население», им «ненавистна сама Россия».

По мнению ветеранов «Альфы», «воевать и противостоять террору по законам мирного времени невозможно».

«Очевидно, что изменение характера угроз требует перехода к реалиям военного времени и отказа от моратория на применение смертной казни в отношении лиц, совершающих особо тяжкие преступления», — говорится в заявлении ассоциации.

В первую очередь это относится к террористам, диверсантам, их руководителям и пособникам, чьи действия «представляют угрозу жизни людей, безопасности страны или уже привели к тяжким последствиям», считают ветераны подразделения антитеррора.

«Просто нужен указ президента»

Ни Госдума, ни Совет Федерации «не могут преодолеть» решения Конституционного суда по вопросу о смертной казни, заявил в своем телеграме председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас.

С ним не согласен первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков. В законе уже «все есть» для введения смертной казни, ее можно вернуть указом президента, отметил депутат в разговоре с RTVI.

«Для введения смертной казни за терроризм все в законе уже есть. У нас она не отменялась никем — когда-то приостанавливалось. Был мораторий, он закончился. Просто нужен указ президента, где прописан порядок исполнения», — сказал Синельщиков.

По его мнению, смертная казнь должна проводиться «нежно». «Надо восстановить эти камеры, где приводится приговор в исполнение, палачей восстановить штаты — и все. А чем и как казнить… Чем это будет, что называется нежнее, скорее, тем лучше», — рассуждает депутат.

В России смертная казнь не применяется с 1997 года ― то есть с подписания протокола №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отменяющего этот вид наказания. Госдума должна была ратифицировать документ до мая 1999 года, но так и не сделала этого. В феврале 1999-го Конституционный суд ввел мораторий на смертную казнь, а спустя десять лет объяснил, что за это время «сформировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни». После крупных терактов в России неоднократно поднимался вопрос о возвращении смертной казни. На фоне проведения военной операции на Украине эти обсуждения вышли на новый виток. В июне 2022 года председатель КС Валерий Зорькин заявил, что отказ от моратория стал бы «очень плохим сигналом обществу». Он также отметил, что отменить мораторий можно только путем принятия новой Конституции. Замминистра юстиции Андрей Логинов говорил, что в России «фактически исключена» отмена моратория на смертную казнь. В феврале 2024 года юрист Михаил Барщевский сказал RTVI, что постановление КС о недопустимости смертной казни не может быть отменено или преодолено законом, «поэтому смертной казни у нас не будет». Сейчас смертная казнь упоминается в пяти статьях Уголовного кодекса РФ: об убийстве с отягчающими обстоятельствами, геноциде, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля либо на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

* запрещенная в России террористическая организация