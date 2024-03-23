По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Брянской области задержали четверых подозреваемых, которые, по данным ФСБ, непосредственно участвовали в нападении. По версии спецслужбы, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Как нападавшим удалось покинуть «Крокус Сити Холл», что известно об их гражданстве и возможной связи с ИГ**, а также как они сами объяснили свою причастность к теракту — в материале RTVI.

Как террористы действовали во время нападения на «Крокус»

Нападение на «Крокус Сити Холл» и зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник», совершили несколько бородатых мужчин в масках и камуфляже, которые действовали как «подготовленные и обученные боевики», сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидца атаки. Baza также пишет, что очевидцы сообщали о бородатых нападавших с автоматами и рюкзаками.

Нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество патронов и боеприпасов, следует из видео СК. «ВЧК-ОГПУ» указывает, что у одного из нападавших предположительно был с собой огнемет. Позже СК сообщил, что террористы применяли «легковоспламеняющуюся жидкость» для поджога помещений концертного зала.

Первые звуки выстрелов раздались около 20:00 мск 22 марта. Нападавшие начали расстреливать людей из автоматов на улице перед главным входом. Затем прошли внутрь и продолжили стрельбу в фойе концертного зала.

После этого вооруженные мужчины зашли непосредственно в зал вместимостью более 6 тыс., в котором должен был начаться концерт группы «Пикник». Он был заполнен примерно наполовину. При этом на концерт «Пикника» были распроданы все билеты в количестве 6,2 тыс.

Вооруженные люди не предъявляли никаких требований и не преследовали цель захватить заложников. По словам очевидцев, в какой-то момент они бросили «гранату или зажигательную шашку», после чего в «Крокусе» начался пожар, который охватил площадь около 13 тыс. кв. м (в результате верхние этажи здания и сам зал оказались полностью уничтожены огнем). СМИ со ссылкой на очевидцев и журналистов писали, что в здании прогремело не менее двух взрывов.

После нападения террористы покинули здание и уехали на автомобиле Renault с номерами Т 668 УН.

По словам источника РБК в правоохранительных органах, они вышли из «Крокуса», смешавшись с толпой выбегающих из концертного зала посетителей. Собеседники издания также отметили, что террористы заранее подготовили нападение на «Крокус» и хорошо ориентировались в здании. В частности, они знали места нахождения сотрудников охраны, поскольку в первую очередь стрельба была открыта по ним.

Как писала Baza, несколько охранников могли быть убиты одними из первых — у них не было огнестрельного оружия, лишь дубинки и электрошокеры.

«Они заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», — заявил собеседник РБК.

Кроме того, по мнению силовиков, нападавшие могут иметь опыт боевых действий. «Очевидно, что нападавшие имели стрелковую подготовку: вели огонь одиночными выстрелами либо короткими очередями, во время стрельбы передвигались профессионально», — сказал один из собеседников РБК.

Как задержали напавших на «Крокус»

Утром 23 марта телеграм-каналы и депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщили о задержании двоих подозреваемых в нападении на «Крокус» в Брянской области, в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной. Номера автомобиля, на котором они ехали, совпали с указанными в ориентировке.

По данным Хинштейна, машину нападавших остановили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Телеграм-канал «Белорусский силовик» утверждает, что речь идет про поворот на населенный пункт Теплое (дорога М-3, которая идет в сторону Украины и находится примерно в 130 км от границы).

Как утверждает Хинштейн, силовики начали преследование автомобиля, после чего открыли стрельбу, в результате машина перевернулась. Двое подозреваемых были задержаны на месте. Еще двое скрылись в лесу, их задержали позже. Все четверо задержанных будут этапированы в Москву.

Хинштейн также сообщил, что в салоне машины были найдены:

пистолет Макарова,

магазин к автомату Калашникова,

паспорта граждан Таджикистана.

Позже ФСБ сообщила о задержании 11 человек в рамках расследования вооруженного нападения. По словам директора спецслужбы Александра Бортникова, четверо из них были непосредственными исполнителями теракта. В ФСБ утверждают, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу и «имели соответствующие контакты на украинской стороне». Президент России Владимир Путин заявил, что «для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Советник президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность Киева к теракту в «Крокусе», назвав подобные утверждения «абсурдными».

Что заявили подозреваемые на допросе

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса двоих задержанных после теракта. Один из них рассказал, что 4 марта прилетел из Турции в Россию. На видео он представляется как Шамсиддин. Свою фамилию он произносит неразборчиво — предположительно, Файзуллин или Фаридуни.

По словам мужчины, около месяца назад неизвестные связались с ним через Telegram и предложили убить «любых» людей в указанном месте. На вопрос о том, что он сделал в «Крокусе», задержанный заявил, что «застрелил людей за деньги, за полмиллиона рублей», а позже сказал «где-то миллион». Мужчина утверждает, что ему уже перевели половину суммы на банковскую карту, однако он якобы потерял ее.

«Я слушал урок проповедника в телеграме, его помощник мне написал <…> около месяца назад», — сказал задержанный.

Имени и фамилии заказчика задержанный назвать не смог, заявив, что не знает их. Также он сказал, что неизвестные передали ему инструкции по совершению теракта, в которых говорилось, что нужно «убивать людей», «без разницы кого». Кроме того, организаторы, по словам подозреваемого, обеспечили мужчин оружием.

Другой задержанный, которого Симоньян назвала «главарем» (проект WarGonzo военкора Семена Пегова пишет, что его зовут Талир Мирзоев), заявил, что жил в хостеле в Дмитровском районе Москвы вместе с другим подозреваемым. После этого, по его словам, они сняли квартиру. Всего в столице они находились около 15-20 дней, сказал мужчина. Машина была куплена, чтобы работать на такси, говорит задержанный.

Подозреваемый, который не говорит по-русски и на допросе пользуется услугами переводчика, добавил, что около 10-12 дней назад познакомился в Telegram с неким Абдуллой — для переписки с ним он использовал личный телефон. Абдулла якобы пообещал, что поможет с работой. Их первая встреча произошла при покупке автомобиля, который Абдулла приобрел у своих родственников, рассказал задержанный. Машину они планировали использовать в качестве такси, утверждает он.

Также в соцсетях было опубликовано видео допроса еще одного подозреваемого в нападении на «Крокус». В ролике говорит, что его зовут Раджаб Ализаде, и утверждает, что ему 30 лет. На вопрос о том, где нападавшие бросили оружие — в Подмосковье или ближе к границе, мужчина говорит, что это делали «его друзья». Позже он уточняет, что от оружия нападавшие избавились до задержания.

Четвертый задержанный, по данным Baza, — 19 летний уроженец Душанбе Мухаммадсобир Файзов. По информации телеграм-канала, он получил травму левого глаза, в результате чего он перестал закрываться. Его доставили в больницу.

Как сообщил «112», Файзов работал парикмахером в Иваново.

«По словам людей, знающих его лично, он работал в дорогих салонах и пользовался популярностью у клиентов. Были и постоянные, которые переходили за мастером с одного места его работы на другое», — передает телеграм-канал.

Где жили задержанные перед терактом

«МК» сообщил, что как минимум двое из числа напавших на «Крокус» с февраля проживали в одной из гостиниц на Дмитровском шоссе.

«По нашим данным, их было двое. Возможно, либо один из них, либо оба <…> Персонал пояснил, что «ничем особенным они не запомнились, вели себя тихо»», — пишет издание.

«112» сообщил, что «гости из Таджикистана заселились в начале марта» в один из столичных отелей.

«Ничем не примечательные, абсолютно обычные гости, жили тихо, не отсвечивали», — приводит телеграм-канал слова хозяйки отеля Елены.

По словам женщины, общение с администрацией отеля шло через задержанного Файзова, который «лучше всех говорил по-русски». При заселении мужчины предъявили паспорта Таджикистана, пишет «112».

Что известно о гражданстве нападавших

Утром 23 марта телеграм-канал Baza назвал подозреваемых в совершении теракта гражданами Таджикистана и опубликовал ориентировки на них. В таджикистанском МИДе эту информацию назвали фейковой. Позднее Baza со ссылкой на МВД Таджикистана сообщила, что двое мужчин из опубликованных каналом ориентировок сейчас находятся в Таджикистана. Публикация сопровождается их фото с паспортами.

Отсутствие актуальной информации о фактических задержанных в Брянской области в российских базах данных может свидетельствовать о том, что они недавно приехали в Россию, отмечает «Агентство»*.

Днем 23 марта «112» со ссылкой на источник сообщил, что все задержанные — граждане России. «Приезжие из ближнего зарубежья пробыли в нашей стране столько, что успели получить гражданство. Сейчас контролирующие органы проверяют, законно ли были выданы эти документы», — утверждает телеграм-канал.

Однако в МВД не подтвердили эти данные и заявили, что все подозреваемые в совершении теракта являются иностранными гражданами.

«Миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства», — говорится в заявлении министерства.

Возможная связь с ИГ**

Согласно версии западных СМИ, теракт в «Крокус Сити Холле» был организован «Исламским государством»** (ИГ**). Агентство Reuters писало, что ИГ* взяло на себя ответственность за теракт. Газета The New York Times (NYT) и телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщили, что у разведки США есть такие данные, подтверждающие это.

В основном телеграм-канале ИГ** 23 марта появилось заявление, в котором теракт в «Крокусе» называется «самой жестокой атакой за последние годы». Внимание на это обратила группа SITE, отслеживающая активность террористов в соцсетях. В публикации говорится, что боевики «Исламского государства»** 22 марта «предприняли скоординированную атаку на большую толпу христиан». Как указано в заявлении, в нападении участвовали четверо боевиков, вооруженные пулеметами, пистолетами, ножами и коктейлями Молотова. Кроме того, информационное агентство «Исламского государства»** опубликовало фотографию четверых мужчин, утверждая, что это участники теракта в «Крокусе».

По словам собеседников NYT, в марте Вашингтон собрал разведданные о том, что созданный в 2015 году филиал группировки «Вилаят Хорасан»** («ИГИЛ-К»**), базирующийся в Афганистане, планировал совершить некое нападение в Москве. Русская служба «Би-би-си» называет «ИГИЛ-К»** самой радикальной из афганских джихадистских групп.

«»ИГ-Хорасан**» стоит за нападениями на школы для девочек, больницы и роддома. Для этой группировки враги — все, кто подпадает под понятие «неверный». А это не только, Запад, но и, например, мусульмане-шииты. «ИГ-Хорасан»** враждует и с «Талибаном»**, который также считает «неверными», а еще — недостаточно радикальными. На пике в группировку входили около трех тысяч человек. Сколько их сейчас — неизвестно. Осенью директор ФСБ Александр Бортников говорил, что группировка «наращивает потенциал и со временем это позволит ей перейти к совершению терактов за пределами Афганистана»», — пишет издание.

В течение последних двух лет «ИГИЛ-К»** был «зациклен» на Москве, критикуя Путина и Кремль, заявил в разговоре с NYT аналитик по борьбе с терроризмом в Soufan Group Колин Кларк.

Российские спикеры отвергают версию о причастности ИГ** к теракту в «Крокусе». В частности, главред RT Маргарита Симоньян назвала эту информацию фейком. По ее словам, западные спецслужбы «еще вчера знали», что исполнители теракта похожи на представителей ИГИЛ**, поэтому «стали скармливать эту версию». Исполнители теракта были подобраны таким образом, чтобы «можно было убедить <…> мировую общественность, что ИГИЛ** [причастен к нападению]», утверждает Симоньян.

Главред RT настаивает на том, что к атаке причастна Украина.

«И то, что еще вчера, еще до задержаний, до лиц и фамилий исполнителей западные спецслужбы принялись убеждать народонаселение, что это ИГИЛ**, — именно это и подожгло шапку на этом воре. Это не ИГИЛ**. Это слаженная команда из нескольких других, тоже широко известных, аббревиатур», — написала она.

О том, что сообщение ИГ** о взятии ответственности за теракт — фейк, также сообщил телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука. По его словам, подобных публикаций нет ни на одном из ресурсов группировки или их региональных филиалов.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** запрещенная в России террористическая организация