МЧС России опубликовало в своем телеграм-канале кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле» после теракта 22 марта. Судя по фото и видео, пожар практически полностью разрушил зал на 6 тыс. зрителей, где должен был пройти концерт.

На месте теракта продолжают работать спасатели и следователи. Как сообщает МЧС, при разборе завалов используется специальную технику: аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего класса, робототехнические комплексы и беспилотные авиационные системы.

По последним данным СК, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека. Число жертв продолжит расти, предупредили в ведомстве.

В ФСБ отчитались о задержании 11 человек, в том числе, как утверждается, четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Их этапируют из Брянской области в Москву. В спецслужбе утверждают, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне.