Один из задержанных по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле» заявил, что за убийство ему пообещали около 500 тыс. рублей. Видео допроса опубликовала в своем телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян.

Задержанный рассказал, что около месяца назад неизвестные связались с ним через Telegram и предложили убить «любых» людей в указанном месте. «Я слушал урок проповедника в телеграме, его помощник мне написал», — сказал задержанный.

Оружие преступнику передали неизвестные. Кроме того, по его словам, ему уже перевели на банковскую карту половину суммы, однако он ее якобы потерял.

Позднее Симоньян опубликовала видео с еще одним подозреваемым в теракте в «Крокусе», которого назвала «главарем». Он рассказал, что хотел начать работать и познакомился с мужчиной в телеграме. Впоследствии они купили машину, которую, по его словам, планировали использовать в качестве такси. В Москве задержанный прожил около 15-20 дней.

В своем телеграм-канале Симоньян также написала, что западные спецслужбы «еще вчера знали», что исполнители теракта похожи на представителей ИГИЛ*, поэтому якобы «стали скармливать эту версию».

«Еще раз. Они знали, кто исполнители. До задержания. Это прямое участие», — убеждена главред RT.

Теракт в концертом зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже и масках открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник», после чего скрылись.

По последним данным СК, число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 115 человек. Телеграм-канал «112» пишет о 150 жертвах. Симоньян сообщает о 143 погибших, также же данные приводит Baza. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что информация о погибших будет уточняться по мере работы спасателей.

Утром 23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек. По его словам, четверо из них принимали непосредственное участие в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне. Возбуждено уголовное дело о теракте.

*запрещенная в России террористическая группировка