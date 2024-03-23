Число жертв теракта в «Крокус Сите Холле» будет «расти значительно», заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ситуацию на месте происшествия он описал как «крайне тяжелую».

«Сразу должен сказать, что количество жертв будет расти значительно, сегодня в 06:30 утра спасатели зашли в зал, где происходили самые ужасные события, буквально сейчас я вернулся оттуда. Мы видим, что ситуация там крайне тяжелая», — отметил Воробьев.

Спасатели в «Крокусе» продолжают разборы завалов — работы будут вестись круглосуточно еще как минимум несколько суток, написал Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, информация о погибших будет уточняться по мере работы спасателей. К 12:54 мск, под данным губернатора, спасатели нашли под завалами «еще 20 тел».

Больше всего, как отметил Воробьев, при атаке пострадал концертный зал, который полностью выгорел. «Основные силы по разбору именно здесь. Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения», — рассказал губернатор.

Теракт в концертом зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже и масках открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник», после чего скрылись.

По последним данным СК, число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 115 человек. Стационарную медицинскую помощь оказывают 107 пострадавшим, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав. В ведомстве отметили, что состояние 16 раненых, в том числе одного ребенка, оценивают как «крайне тяжелое». Еще 44 человека, в числе которых двое детей, находятся в «тяжелом состоянии».

Утром 23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек. По его словам, четверо из них принимали непосредственное участие в теракте в «Крокус Сити Холле». Их этапируют из Брянской области в Москву. Как сообщили в спецслужбе, террористы планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне. Возбуждено уголовное дело о теракте.