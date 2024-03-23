Число погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 115 человек. Об этом 23 марта сообщает Следственный комитет (СК) в своем телеграм-канале.

В сообщении ведомства отмечается, что при разборе завалов экстренными службами «обнаружены еще тела погибших». Поисковые работы продолжаются.

СК просит людей, находившихся в момент теракта в помещениях «Крокус Сити Холла», а также всех очевидцев произошедшего передать ведомству всю имеющуюся информацию.

Информацию можно передать по следующим телефонам:

8-495-986-78-68 (Главное следственное управление СК),

8-495-690-25-28 (Главное следственное управление СК по Москве),

8-800-100-12-60 (Единая многоканальная линия СК).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в больницах Москвы и Подмосковья находится 121 госпитализированный после теракта. Глава региона признал, что число жертв будет расти «значительно».

Теракт в концертом зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже и масках открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник», после чего скрылись. Во время нападения в здании «Крокуса» возник пожар, который был потушен к утру следующего дня.

Утром 23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 человек, в том числе, как утверждается, четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Их этапируют из Брянской области в Москву. В спецслужбе утверждают, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне. Возбуждено уголовное дело о теракте.