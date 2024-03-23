Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 143, сообщила главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.
«Жертв уже больше, чем в Норд-Ост. 143 человека. Ох, упокой, Господи», — написала она.
Аналогичные данные о числе погибших при теракте в «Крокусе» приводит телеграм-канал Baza. По данным «112», количество жертв достигло 150.
Согласно последним данным Следственного комитета, в результате нападения на «Крокус» погибли 115 человек.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число жертв теракта будет расти «значительно». По его словам, в больницах Москвы и области находится 121 госпитализированный.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники написал, что в «Крокусе» за несколько мгновений до обрушения крыши могли находиться более 200 человек. По информации канала, в одном из туалетов концертного зала было обнаружено 28 тел погибших, еще 14 тел нашли на одной из эвакуационных лестниц.
- Теракт в концертом зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже и масках открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник», после чего скрылись. Во время нападения в здании «Крокуса» возник пожар, который был потушен к утру следующего дня.
- Утром 23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 человек, в том числе, как утверждается, четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Их этапируют из Брянской области в Москву. В спецслужбе утверждают, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне. Возбуждено уголовное дело о теракте.