Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 143, сообщила главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

«Жертв уже больше, чем в Норд-Ост. 143 человека. Ох, упокой, Господи», — написала она.

Аналогичные данные о числе погибших при теракте в «Крокусе» приводит телеграм-канал Baza. По данным «112», количество жертв достигло 150.

Согласно последним данным Следственного комитета, в результате нападения на «Крокус» погибли 115 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число жертв теракта будет расти «значительно». По его словам, в больницах Москвы и области находится 121 госпитализированный.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники написал, что в «Крокусе» за несколько мгновений до обрушения крыши могли находиться более 200 человек. По информации канала, в одном из туалетов концертного зала было обнаружено 28 тел погибших, еще 14 тел нашли на одной из эвакуационных лестниц.