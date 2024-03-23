В одном из туалетов «Крокус Сити Холла» обнаружено 28 тел погибших, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.
По данным собеседников, «люди лежали семьями». «Некоторые погибли в обнимку. Многие матери были обнаружены обнимающими своих детей», — говорится в публикации.
Как пишет телеграм-канал, еще 14 тел обнаружено на одной из эвакуационных лестниц.
В ночь на 23 марта Baza сообщила, что более 10 тел погибших обнаружены в одном из туалетов «Крокус Сити Холл». По данным канала, несколько посетителей спрятались там, но задохнулись при пожаре.
«Во время атаки они звонили на номер 112 и просили спасти их, потому что в помещение уже начал проникать дым и люди были заблокированы», — пишет Baza.
Официальных подтверждений этой информации от правоохранительных органов пока не поступало.
- По последним данным Следственного комитета (СК), в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека. Ведомство назвало две причины гибели людей: огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число жертв теракта «будет расти значительно».
- В ФСБ отчитались о задержании 11 человек, в том числе, как утверждается, четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Их этапируют из Брянской области в Москву. В спецслужбе утверждают, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне.