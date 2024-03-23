Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическом актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», — заявил глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что врачи сделают «всё возможное и даже невозможное» для спасения жизней раненых. Президент выразил благодарность сотрудникам экстренных служб, которые помогали вывезти людей из эпицентра возгорания и задымления и избежать тем самым еще больших потерь.

«Необходимую помощь окажем всем, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких», — сказал Путин.

Во время своего обращения президент объявил 24 марта днем общенационального траура.

«Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления», — подчеркнул глава государства.

Также Путин привел данные ФСБ, согласно которым в рамках расследования были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Президент отметил, что террористы пытались скрыться и направлялись в сторону Украины, где, по предварительным данным, «для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

«Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов — тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами», — отчитался глава государства.

Путин счел очевидным, что речь идет не просто о «тщательно спланированном, циничном теракте», но и о «подготовленном и организованном массовым убийством мирных, беззащитных людей».

«Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения», — указал президент.

Глава государства заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта в «Крокусе» понесут «справедливое неизбежное наказание». «Кем бы они ни были, кто бы их не направлял. Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяния, этот удар по России, по нашему народу», — подчеркнул Путин.

По словам президента, российские власти рассчитывают на взаимодействие со стороны других государств с целью объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

«Наш общий долг сейчас <…> — быть вместе в одном строю. Верю, так и будет», — подчеркнул Путин.