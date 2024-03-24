Число пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 154 человек. По состоянию на утро 24 марта количество погибших составляет 133. В воскресенье в России начался общенациональный траур. Последние данные о последствиях теракта на третьи сутки после трагедии — в материале RTVI.

В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по погибшим в «Крокус Сити Холле». На административных зданиях приспущены флаги, на верхних частях древков закреплены черные ленты. Флаги приспущены, в частности, на территориях иностранных посольств, в их числе США, Нидерланды, Швеция, Германия, Венгрия, Болгария. Также отменены массовые развлекательные мероприятия, закрыты некоторые музеи, изменена сетка вещания на федеральных каналах.

Общенациональный траур объявлен в современной истории России в 30-й раз. До этого его вводили в 2018 году после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово «Зимняя вишня».

По последним данным СК, количество погибших в результате теракта составляет 133 человека, в том числе трое детей. Число пострадавших увеличилось до 154, среди них — восемь детей. Госпитализированы 114 человек, из них четверо — дети, отмечает управление МЧС по Подмосковью.

На месте теракта завершена спасательная операция, но продолжается поисковая, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. МЧС продолжает разбор конструкций в «Крокусе» с применением тяжелой техники, которая необходима для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов. Спасатели разобрали и вынесли из здания сгоревшего концертного зала более 250 куб. м конструкций.

В ночь на 24 марта спасатели смогли приступить к созданию проема с западной стороны «Крокуса», чтобы иметь доступ к концертному залу, где на момент теракта находилось больше всего людей. На месте происшествия также продолжают работать кинологи.

Вечером 23 марта четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», задержанные в Брянской области, были доставлены в Следственный комитет Москвы. По данным ТАСС, их привезли в двух автозаках. В ближайшее время Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемых под стражу.

Двое предполагаемых участников нападения на «Крокус» были убиты, сообщила Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник. По данным собеседника издания, один из них был убит в концертном зале, а другой — в Брянской области. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов не поступало.

Информационное агентство «Амак», связанное с группировкой «Исламское государство»* (ИГ*), опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено, как нападавшие на «Крокус Сити Холл» входят в здание концертного зала и открывают стрельбу.

Что известно о напавших на «Крокус» — читайте в материале RTVI.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что единоличную ответственность за теракт несет «Исламское государство»*. Аналогичную позицию выразила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. По ее словам, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет одно из ответвлений ИГ*. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание Уотсон, заявила, что «политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок». В связи с этим «любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика» до завершения следствия по теракту в «Крокусе», подчеркнула Захарова.



Заявление президента Украины Владимира Зеленского о теракте в «Крокусе» Захарова назвала «саморазоблачительным». «Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит», — написала она в своем телеграм-канале. Ранее Зеленский заявил, что российские власти пытаются «свалить все на кого-то другого».

Компания «Крокус интернешнл», владеющая «Крокус Сити Холлом», сообщила о планах по восстановлению концертного зала. «Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в заявлении компании.

Представители группы «Пикник» не могут найти помощницу концертного директора коллектива Екатерину Кушнер. Женщина пропала во время эвакуации из «Крокуса». «У нас все еще нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда», — отмечают представители группы.

Люди несут цветы к мемориалу у «Крокус Сити Холла» в память о погибших в результате теракта. Стихийный мемориал перед зданием концертного зала продолжает увеличиваться.

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета флага России в знак солидарности с жертвами теракта.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов заявил РБК, что в момент теракта все противопожарные системы находились в исправном состоянии — «они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти». Произошедшее бизнесмен назвал «страшнейшей трагедией».

В РЖД сообщили, что бесплатно перевезут в Москву и из Москвы родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе».

Санатории Сочи готовы принять пострадавших в теракте и их родственников на лечение, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

*запрещенная в России террористическая группировка