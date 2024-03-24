Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается 24 марта в соцсетях коллектива.
Концертный директор «Пикника» Юрий Чернышевский рассказал РБК, что Кушнер опознал ее муж.
Вечером 23 марта Чернышевский сообщил, что Кушнер находилась в «Крокусе» перед планировавшимся концертом группы, но перестала выходить на связь после нападения вооруженных людей. По его словам, посетители концертов группы могли видеть женщину «за стойкой мерча».
«Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе Мельница, и в группе Пикник. Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — писал Чернышевский.
Вооруженное нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта перед началом концерта «Пикника». Музыканты группы не пострадали. Чернышевский в разговоре с MSK1.RU рассказывал, что атака на «Крокус» произошла за 10 минут до выхода музыкантов на сцену. Артисты в этот момент находились в гримерках и узнали о происходящем «со слов других людей».
«Мы не являемся очевидцами, не находились в гуще событий, ничего не видели. Когда начались выстрелы, музыканты находились в гримерных комнатах, даже не успели выйти на сцену», — рассказал он.
Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский записал видео, в котором выразил соболезнования родственникам погибших.
- По последним данным Следственного комитета на 24 марта, количество погибших в результате теракта составляет 133 человека. Число пострадавших увеличилось до 154, среди них — восемь детей. По данным Минздрава, на лечении в больницах остаются 110 человек, из которых 12 находятся в крайне тяжелом состоянии, 33 — в тяжелом, передают «Ведомости». В связи с улучшением самочувствия из стационаров были выписаны 32 человека.