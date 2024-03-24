Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается 24 марта в соцсетях коллектива.





Концертный директор «Пикника» Юрий Чернышевский рассказал РБК, что Кушнер опознал ее муж.

Вечером 23 марта Чернышевский сообщил, что Кушнер находилась в «Крокусе» перед планировавшимся концертом группы, но перестала выходить на связь после нападения вооруженных людей. По его словам, посетители концертов группы могли видеть женщину «за стойкой мерча».

«Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе Мельница, и в группе Пикник. Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — писал Чернышевский.

Вооруженное нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта перед началом концерта «Пикника». Музыканты группы не пострадали. Чернышевский в разговоре с MSK1.RU рассказывал, что атака на «Крокус» произошла за 10 минут до выхода музыкантов на сцену. Артисты в этот момент находились в гримерках и узнали о происходящем «со слов других людей».

«Мы не являемся очевидцами, не находились в гуще событий, ничего не видели. Когда начались выстрелы, музыканты находились в гримерных комнатах, даже не успели выйти на сцену», — рассказал он.

Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский записал видео, в котором выразил соболезнования родственникам погибших.