Солист рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Видеообращение музыканта опубликовано в соцсетях коллектива.





«Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить. Но мы приносим, естественно, соболезнования всем родственникам. Единственное, что можно — надеяться на какое-то успокоение», — заявил Шклярский.

Он назвал теракт «страшной» и «совершенно бессмысленной» трагедией.

Также на странице группы во «ВКонтакте» появилось сообщение о гибели помощницы концертного директора «Пикника» Екатерины Кушнер. Женщина пропала во время эвакуации из «Крокус Сити Холла». По словам директора группы Юрия Чернышевского, посетители концертов группы могли видеть Кушнер «за стойкой мерча».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта — группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник». Они открыли огонь по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал и скрылись с места происшествия.

Чернышевский в разговоре с MSK1.RU рассказывал, что атака произошла за 10 минут до выхода музыкантов на сцену. Артисты в этот момент находились в гримерках и узнали о происходящем «со слов других людей».

«Мы не являемся очевидцами, не находились в гуще событий, ничего не видели. Когда начались выстрелы, музыканты находились в гримерных комнатах, даже не успели выйти на сцену», — рассказал он.

Четверых основных подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» задержали в ночь на 23 марта в Брянской области, а затем доставили в Москву. В ближайшее время Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения подозреваемых под стражу. BFM пишет, что у суда усилены меры безопасности: здание оцеплено, у него дежурит Росгвардия, автомобили с соседних парковок эвакуируют.

Пожар в «Крокус Сити Холле» удалось полностью потушить спустя почти сутки после трагедии. По последним данным СК, количество погибших в результате теракта составляет 133 человека. Число пострадавших увеличилось до 154, среди них — восемь детей. Госпитализированы 114 человек.

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокусе». Приспущены государственные флаги, отменены массовые развлекательные мероприятия, люди продолжают нести цветы и игрушки к стихийным мемориалам.