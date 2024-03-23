Владелец «Крокус Сити Холла», бизнесмен Араз Агаларов спустя сутки после нападения на концертный зал прокомментировал теракт. Его слова приводит РБК.

Как сообщает издание, вечером 23 марта Агаларов приехал к разрушенному в результате теракта зданию «Крокуса» в сопровождении сына Эмина и гендиректора концертного зала Романа Грачева.

«Произошла страшнейшая трагедия. И уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило», — заявил Агаларов-старший.

Бизнесмен назвал нападение на «Крокус» необъяснимым событием с точки зрения общечеловеческих ценностей.

По словам Агаларова, вооруженные люди вошли в концертный зал не через двери, а через окно соседнего выставочного центра.

«В зал зашли, <…> с автоматами наперевес и начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются „контролеры“. Параллельно пожар и расстрел», — рассказал он.

Вечером 22 марта группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где должна была выступать группа «Пикник». Они открыли огонь по находившимся в здании людям, а затем подожгли зал и скрылись с места. Через несколько часов их задержали в Брянской области, сообщила ФСБ. Пожар в «Крокус Сити Холле» удалось полностью потушить спустя почти сутки после трагедии.

Согласно последним данным Следственного комитета, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли по меньшей мере 133 человека. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вечером 23 марта отчитался о завершении спасательной операции в разрушенном концертном зале и заявил, что предварительно установлены личности 50 погибших. В то же время поисковая операция продолжается, добавил глава региона. Воробьев признал, что число жертв теракта будет «расти значительно».

Президент России Владимир Путин назвал атаку на «Крокус» «кровавым и варварским террористическим актом». Глава государства объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура.