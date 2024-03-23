Число жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске продолжает расти. По состоянию на вечер 23 марта количество погибших достигло 133, более 100 пострадавших остаются в больницах. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Новые подробности о подготовке теракта и последние данные о последствиях трагедии — в материале RTVI.
Данные о погибших
- По последним данным СК, число погибших достигло 133 человек. Телеграм-канал Baza пишет о 143 жертвах, источник «112» — о 150 погибших, и подчеркивает, что «эта цифра неокончательная».
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что предварительно установлены личности 50 погибших. Глава региона признал, что число жертв теракта будет «расти значительно»
- В опубликованном МЧС списке погибших числится 29 фамилий. Ведомство указывает, что документ содержит данные по состоянию на 21:00 23 марта. В то же время Минздрав Подмосковья опубликовал список с именами 41 погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле».
- Президент Владимир Путин выступил с обращением и назвал атаку «кровавым и варварским террористическим актом». Глава государства объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура.
Данные о пострадавших
- «Крокус Сити Холл» смогла покинуть значительная часть находившихся внутри людей: их выводили из подвалов здания, а также снимали с крыши с помощью специальных подъемных механизмов, сообщили в МЧС Подмосковья.
- Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 140 человек, сообщил Минздрав Подмосковья. Согласно опубликованным спискам, 32 человека проходят лечение амбулаторно, трое выписаны из больниц.
- В больницах остаются 107 человек, трое из которых — дети, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Состояние 15 человек медики оценивают как крайне тяжелое, 42 — как тяжелое.
- Никто из музыкантов группы «Пикник», концерт которой был запланирован на вечер 22 марта в зале «Крокуса», не пострадал. Один из сотрудников, работающих с группой, по-прежнему не выходит на связь. Источник РИА Новости сообщал, что днем 23 марта ему удалось спастись, однако директор «Пикника» не подтвердил эти данные.
- По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта завершена. Врачи стабилизируют состояние пациентов и работают с теми, чье состояние оценивается как наиболее тяжелое.
Разбор завалов и поиски тел
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- После обрушения крыши «Крокуса» начался демонтаж конструкций, которые могут угрожать работе спасателей.
- Собеседник «112» указал, что под завалами находят «множество фрагментов тел погибших» — они повреждены пожаром и обломками обрушившихся перекрытий и кровли. Поэтому их невозможно быстро идентифицировать и «нет четкого понимания», какое в итоге будет количество жертв.
- Завалы приходится разбирать вручную, так как технику применять невозможно. Работы должны завершиться в воскресенье, 24 марта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
- Около 19.30 мск 23 марта управление МЧС по Московской области сообщило, что открытое горение в «Крокус Сити Холле» ликвидировано. Пожар продолжался почти сутки.
Поиски и задержание нападавших
- Четверых непосредственных участников задержали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу, сообщили в ФСБ и СК. Их этапировали в Москву. Всего по подозрению в причастности к теракту были задержаны 11 человек. В ФСБ заявили, что террористы «имели соответствующие контакты на украинской стороне». Возбуждено дело о теракте.
- Президент России Владимир Путин заявил, что для нападавших «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Советник президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность Киева к теракту в «Крокусе», назвав подобные утверждения «абсурдными».
- Телеграм-канал Baza писал о причастности граждан Таджикистана к теракту. В таджикистанском МИДе эту информацию не подтвердили.
- Источник телеграм-канала «112» сообщил, что подозреваемые в теракте имели российские паспорта. В МВД эту информацию не подтвердили и заявили, что все задержанные по подозрению в причастности к теракту в «Крокусе» — иностранные граждане.
- Источник РБК, ссылаясь на анализ записи видеокамер, сообщил о предварительной подготовке и «возможном боевом опыте» террористов. При выходе из здания участники вооруженного нападения смешались с толпой, заявил собеседник издания.
Допрос подозреваемых и «рейды»
- Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале видео допроса двух подозреваемых. Видео еще двух задержанных также появились в Сети. Один из нападавших заявил, что прилетел в начале марта из Турции. По его словам, он готовился к теракту, слушая «проповедника» в Telegram, а его «помощник» обещал 500 тыс. рублей за убийство «без разницы каких» людей.
- Участники теракта заявили, что познакомились друг с другом незадолго до нападения на «Крокус». Двое подозреваемых с февраля проживали в одной из гостиниц на Дмитровском шоссе, сообщил «МК». В здании провели оперативные мероприятия, отмечает «Осторожно, Москва».
- После теракта в Москве, по данным телеграм-канала, проводится «рейд по мигрантам». Очевидцы утверждают, что полицейские патрули досматривают каждую машину и ищут оружие.
Другие события
- Глава СК Александр Бастрыкин поручил наградить посетителя «Крокус Сити Холла», который обезвредил одного из террористов. Мужчина разоружил нападавшего, когда тот перезаряжал оружие, что помогло спасти жизни нескольким десяткам человек.
- Совкомбанк, Хоум банк, Альфа-банк, МКБ, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, «Уралсиб» и «Тинькофф» сообщили, что спишут все долги по кредитам клиентам, пострадавшим в теракте, и их ближайшим родственникам.
- Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене 23-24 марта всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в городе. Также проведение публичных мероприятий ограничили в Госдуме.
- Столичные вузы, в числе которых МГУ, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова, сообщили об отмене занятий в субботу, 23 марта. В МГУ усилили меры безопасности во всех учебных корпусах и общежитиях, а также перенесли запланированный на 24 марта день открытых дверей, олимпиады школьников и студентов.
- В Москве и Подмосковье образовались очереди из желающих сдать кровь для пострадавших. Подмосковный Минздрав отчитался о 3 тыс. человек, сдавших кровь.
- По всей России и за рубежом люди несут цветы к стихийным мемориалам в память о жертвах теракта.