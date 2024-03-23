Число жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске продолжает расти. По состоянию на вечер 23 марта количество погибших достигло 133, более 100 пострадавших остаются в больницах. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Новые подробности о подготовке теракта и последние данные о последствиях трагедии — в материале RTVI.

Данные о погибших

По последним данным СК, число погибших достигло 133 человек. Телеграм-канал Baza пишет о 143 жертвах, источник «112» — о 150 погибших, и подчеркивает, что «эта цифра неокончательная».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что предварительно установлены личности 50 погибших. Глава региона признал, что число жертв теракта будет «расти значительно»

В опубликованном МЧС списке погибших числится 29 фамилий. Ведомство указывает, что документ содержит данные по состоянию на 21:00 23 марта. В то же время Минздрав Подмосковья опубликовал список с именами 41 погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле».

Президент Владимир Путин выступил с обращением и назвал атаку «кровавым и варварским террористическим актом». Глава государства объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура.

Данные о пострадавших

«Крокус Сити Холл» смогла покинуть значительная часть находившихся внутри людей: их выводили из подвалов здания, а также снимали с крыши с помощью специальных подъемных механизмов, сообщили в МЧС Подмосковья.

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 140 человек, сообщил Минздрав Подмосковья. Согласно опубликованным спискам, 32 человека проходят лечение амбулаторно, трое выписаны из больниц.

В больницах остаются 107 человек, трое из которых — дети, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Состояние 15 человек медики оценивают как крайне тяжелое, 42 — как тяжелое.

Никто из музыкантов группы «Пикник», концерт которой был запланирован на вечер 22 марта в зале «Крокуса», не пострадал. Один из сотрудников, работающих с группой, по-прежнему не выходит на связь. Источник РИА Новости сообщал, что днем 23 марта ему удалось спастись, однако директор «Пикника» не подтвердил эти данные.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта завершена. Врачи стабилизируют состояние пациентов и работают с теми, чье состояние оценивается как наиболее тяжелое.

Разбор завалов и поиски тел

После обрушения крыши «Крокуса» начался демонтаж конструкций, которые могут угрожать работе спасателей. Собеседник «112» указал, что под завалами находят «множество фрагментов тел погибших» — они повреждены пожаром и обломками обрушившихся перекрытий и кровли. Поэтому их невозможно быстро идентифицировать и «нет четкого понимания», какое в итоге будет количество жертв. Завалы приходится разбирать вручную, так как технику применять невозможно. Работы должны завершиться в воскресенье, 24 марта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Около 19.30 мск 23 марта управление МЧС по Московской области сообщило, что открытое горение в «Крокус Сити Холле» ликвидировано. Пожар продолжался почти сутки.

Поиски и задержание нападавших

Четверых непосредственных участников задержали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу, сообщили в ФСБ и СК. Их этапировали в Москву. Всего по подозрению в причастности к теракту были задержаны 11 человек. В ФСБ заявили, что террористы «имели соответствующие контакты на украинской стороне». Возбуждено дело о теракте.

Президент России Владимир Путин заявил, что для нападавших «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Советник президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность Киева к теракту в «Крокусе», назвав подобные утверждения «абсурдными».

Телеграм-канал Baza писал о причастности граждан Таджикистана к теракту. В таджикистанском МИДе эту информацию не подтвердили.

Источник телеграм-канала «112» сообщил, что подозреваемые в теракте имели российские паспорта. В МВД эту информацию не подтвердили и заявили, что все задержанные по подозрению в причастности к теракту в «Крокусе» — иностранные граждане.

Источник РБК, ссылаясь на анализ записи видеокамер, сообщил о предварительной подготовке и «возможном боевом опыте» террористов. При выходе из здания участники вооруженного нападения смешались с толпой, заявил собеседник издания.

Допрос подозреваемых и «рейды»

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале видео допроса двух подозреваемых. Видео еще двух задержанных также появились в Сети. Один из нападавших заявил, что прилетел в начале марта из Турции. По его словам, он готовился к теракту, слушая «проповедника» в Telegram, а его «помощник» обещал 500 тыс. рублей за убийство «без разницы каких» людей.

Участники теракта заявили, что познакомились друг с другом незадолго до нападения на «Крокус». Двое подозреваемых с февраля проживали в одной из гостиниц на Дмитровском шоссе, сообщил «МК». В здании провели оперативные мероприятия, отмечает «Осторожно, Москва».

После теракта в Москве, по данным телеграм-канала, проводится «рейд по мигрантам». Очевидцы утверждают, что полицейские патрули досматривают каждую машину и ищут оружие.

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