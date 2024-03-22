Мэр Сергей Собянин принял решение отменить в выходные, 23 и 24 марта, массовые мероприятия в Москве после стрельбы в «Крокус Сити Холл». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — сообщил он.

Ранее он назвал произошедшее в «Крокус Сити Холл» «ужасной трагедией» и сообщил, что «дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося».

Метро Москвы начало проводить усиленные досмотры пассажиров. Депртанс сообщает, что на станцию «Мякинино» прибыли дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене. Сама станция «Мякинино» продолжает работать штатно на вход и выход.

Кроме того, в выходные будут усилены меры безопасности в столичных аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Росавиация в своем обращении попросила пассажиров заранее выезжать в аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский, где будет усилен контроль.

В РЖД также сообщили о переводе сотрудников службы безопасности в режим повышенной готовности. Компания усилит контроль в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей.

Усиливать контроль за безопасностью начали в соседних регионах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об отмене всех развлекательных мероприятий в регионе до особого распоряжения. Он также поручил вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину ввести в Ленобласти режим повышенной готовности.

Об отмене всех массовых и развлекательных мероприятий в регионе в ближайшие выходные также сообщил глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт.

22 марта вечером группа вооруженных людей ворвалась в здание «Крокус Сити Холл» в Москве и открыла стрельбу. По данным ФСБ, не менее 40 человек погибли, более 100 поучили ранения.

В здании торгового центра также прогремело несколько взрывов, после чего начался пожар. По информации телеграм-канала Baza, внутри здания предположительно могут быть заблокированы до 100 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.