По меньшей мере двое предполагаемых участников нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» были убиты. Об этом 23 марта сообщила Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник, осведомленный о ходе операции по поиску устроивших теракт.

По словам собеседника издания, один предполагаемый участник теракта был убит в зрительном зале «Крокуса», а второй — в Брянской области, где силовики остановили автомобиль «Рено», на котором ехали подозреваемые.

Никаких подробностей о личности предполагаемого участника нападения, убитого в «Крокус Сити Холле», и обстоятельствах его гибели «Би-би-си» не приводит. В то же время в распоряжении издания есть копия паспорта убитого под Брянском — 30-летнего гражданина Таджикистана. «Би-би-си» не указывает имя мужчины, объясняя такое решение тем, что его семья пока может не знать о гибели.

По данным издания, паспорт на имя убитого гражданина Таджикистана был выдан в управлении МВД по городу Вахдат, который находится в 19 км от Душанбе. В течение некоторого времени мужчина проживал в подмосковном Подольске.

«В 2018 году городской суд Подольска вынес постановление, что он нарушил правила пребывания в Российской Федерации — превысил 90-дневный срок пребывания. Его оштрафовали на 5 тыс. рублей и обязали совершить «контролируемый самостоятельный выезд» из России», — пишет «Би-би-си».

До этого на мужчину было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого приставы пытались взыскать с него 2,5 тыс. рублей.

Российские силовые ведомства официально не сообщали об убитых участниках теракта в «Крокус Сити Холле». ФСБ 23 марта отчиталась о задержании 11 человек, причастных к нападению. Среди них, по утверждению спецслужбы, четверо непосредственных исполнителей теракта; их этапировали в Москву и доставили в Следственный комитет. Президент России Владимир Путин заявил, что для нападавших «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

Также в распоряжении «Би-би-си» есть копия паспорта Шамсидина Фаридуни 1998 года рождения, задержанного во время операции в Брянской области. Документ на его имя был выдан в Таджикистане в 2021 году.

Видеозапись допроса Фаридуни 23 марта опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

На видео Фаридуни говорит, что прилетел из Турции в Россию 4 марта. По его словам, он готовился к теракту, слушая «проповедника» в Telegram, а его «помощник» обещал 500 тыс. рублей за убийство «без разницы каких» людей в указанном месте. На вопрос о том, что он делал в «Крокусе», задержанный заявил, что «застрелил людей за деньги, за полмиллиона рублей», а позже сказал, что оговоренная сумма составляла «где-то миллион». Мужчина утверждает, что ему перевели половину суммы на банковскую карту, однако он якобы потерял ее. Имени и фамилии заказчиков задержанный назвать не смог, заявив, что не знает их.

Вечером 22 марта группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где должна была выступать группа «Пикник». Они открыли огонь по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал и скрылись с места. Через несколько часов подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, сообщил Следственный комитет (СК). Пожар в «Крокус Сити Холле» удалось полностью потушить спустя почти сутки после трагедии.

Согласно последним данным СК, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли по меньшей мере 133 человека. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вечером 23 марта отчитался о завершении спасательной операции в разрушенном концертном зале и заявил, что предварительно установлены личности 50 погибших. В то же время поисковая операция продолжается, добавил глава региона. Воробьев признал, что число жертв теракта будет «расти значительно».

Путин назвал атаку на «Крокус» «кровавым и варварским террористическим актом». Глава государства объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура.

*запрещенная в России террористическая организация