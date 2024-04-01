Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал «ерундой» и «хайпом» сообщения о том, что призывников якобы массово заставляют подписывать контракт с Минобороны России. Об этом он сообщил корреспонденту RTVI.

«Это ерунда — то, что срочникам в массовом порядке предлагают заключить контракт. Это наши недрузья пытаются ловить какой-то хайп на этой теме. Все происходит абсолютно организовано, понятно, прозрачно и добровольно», — сказал Картаполов.

Он отметил, что каждый человек, в том числе военнослужащие по призыву, имеют право заключить контракт с Вооруженными силами.

«Призывник прибывает в военный комиссариат, оттуда его направляют в воинскую часть, он проходит первичный курс подготовки, и после принятия присяги, тогда он может уже выбирать: служить по контракту или нет», — заявил депутат.

В конце марта, незадолго до начала весеннего призыва, издание «Верстка»* сообщило, что у воинских частей есть «план по минимальному числу заключенных контрактов», в связи с чем перед ними стоит задача «уговорить определенное число срочников на службу в армии по контракту».

О том, что призывников якобы уговаривают и «даже принуждают» подписывать контракт, также утверждалось в сюжете русской службы Deutsche Welle*.

Весенний призыв в России стартовал 1 апреля. Это первый призыв после принятия закона о повышении призывного возраста. Согласно ему, призыву в армию подлежат граждане от 18 до 30 лет.

В Генштабе заявляли, что призывники, которые состояли на воинском учете и достигли 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были сняты с воинского учета и переданы в запас.

Согласно указу президента Владимира Путина, с 1 апреля по 15 июля 2024 года на военную службу должны быть призваны 150 тыс. человек. Это самый масштабный призыв с 2016 году, когда на военную службу отправились 155 тыс. человек.

В марте глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что в весенний призыва будут рассылать электронные повестки. Позже он уточнил, что рассылка будет проходить в тестовом режиме, чтобы проверить, «как доходят» цифровые повестки. Основным способом оповещения, по словам Картаполова, останется бумажная повестка.

* признан Минюстом России иноагентом