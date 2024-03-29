Военнослужащие, которые призываются на службу в весенней кампании, не будут привлекаться к участию в спецоперации. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Хочу успокоить призывников и их родителей — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — пояснил Бурдинский.

По его словам, отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов российских субъектов планируется начать 15 апреля.

Бурдинский пояснил, что большинство призывников из военных комиссариатов направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят военную технику, получат военно-учетную специальность, а после продолжат службу.

«Те, чей срок службы истекает этой весной, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — отметил генерал-полковник.

Бурдинский также напомнил, что с 1 января верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет.

«Связано это с тем, что среди граждан, которых военные комиссариаты ежегодно снимали с воинского учета призывников в связи с достижением 27-летнего возраста, около 60 процентов составляли граждане, не прошедшие военную службу, так как получали образование. При этом многие из них желали пройти военную службу по призыву», — сказал он.

По словам генерал-полковника, все призывники, которые состояли на воинском учете и достигли 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были сняты с воинского учета и переданы в запас.

В России весенний военный призыв проходит с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. С 2024 года возраст призыва — от 18 до 30 лет, срок службы составляет один год. Для некоторых россиян сроки призыва ограничены: жителей Крайнего Севера призывают на месяц позже; педагогических работников призывают с 1 мая по 15 июля; россиянам из сельской местности, которые работают на посевной и уборочной кампаниях, отправляют повестки только с 15 октября по 31 декабря.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что во время весеннего призыва в 2024 году может незначительно увеличиться число призывников. «Может быть, изменится количество призывников в связи с тем, что будут развернуты два военных округа — это Московский и Ленинградский военные округа. Соответственно, будут сформированы новые объединения, соединения и части. Наверняка вырастет на незначительное количество число призывников», — объяснил он.

19 марта глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполо заявил RTVI, что в период весеннего призыва будут рассылать электронные повестки. «У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва», — сказал депутат. Он подчеркнул в то же время, что основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.