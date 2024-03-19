Во время весеннего призыва в 2024 году может незначительно увеличиться число призывников, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, это связано с изменениями структуры военных объединений в России.

«Может быть, изменится количество призывников в связи с тем, что будут развернуты два военных округа — это Московский и Ленинградский военные округа. Соответственно, будут сформированы новые объединения, соединения и части. Наверняка вырастет на незначительное количество число призывников», — объяснил Красов.

Парламентарий считает, что Минобороны может призвать больше срочников. Точное количество призывников сейчас назвать сложно, поскольку это должно определить военное ведомство, отметил он.

26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов — постановление вступило в силу с 1 марта. В состав Московского военного округа вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва. В Ленинградский военный округ включены республики Карелия и Коми, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. Кроме того, согласно указу, новые субъекты России вошли в состав Южного военного округа. Московский и Ленинградский военные округа были впервые сформированы в 1864 году. Они просуществовали до 2010-го, после чего на их базе создали Западный военный округ. В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости внесения изменений в военно-административное деление страны. Он отметил, что расширение границ НАТО требует «ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России». В марте 2024 года Финляндия, а затем Швеция получили официальный статус члена альянса. В этом же месяце Шойгу заявил, что решение о создании Ленинградского и Московских военных округов было принято из-за расширения НАТО.

Красов также отметил, что во время весеннего призыва частично заработает система электронных повесток. По его словам, она будет осуществляться в гибридном формате — россияне получат повестки в традиционной форме, а также онлайн и через заказные письма по почте.

«Что касается оповещения граждан, проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, мы не стоим на месте, совершенствуем законодательство, поэтому делаем несколько вариантов оповещения граждан о мероприятиях, связанных с призывом на военную службу», — пояснил парламентарий.

19 марта о том, что в период весеннего призыва будут рассылать электронные повестки, заявил RTVI и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва», — сказал депутат. Он подчеркнул в то же время, что основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.

Картаполов также отметил, что численные параметры призыва остаются прежними. По словам депутата, «это константа, число, в общем-то, неизменно».

В России традиционный призыв проходит в два этапа — весной и осенью. Весенняя кампания проходит с 1 апреля до 15 июля, а осенняя — с 15 октября до 31 декабря. Для некоторых россиян сроки призыва ограничены: жителей Крайнего Севера призывают на месяц позже; педагогических работников призывают с 1 мая по 15 июля; россиянам из сельской местности, которые работают на посевной и уборочной кампаниях, отправляют повестки только с 15 октября по 31 декабря.