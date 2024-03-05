Решение о создании Ленинградского и Московских военных округов было принято из-за расширения НАТО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководством Вооруженных сил. Текст обращения Шойгу был опубликован в телеграм-канале Министерства обороны.

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — заявил министр.

Глава Минобороны также рассказал, что в феврале 2024 года было завершено комплексное восстановление исторического здания Штаба Московского военного округа, площадь которого насчитывает около 16 тысяч кв. м.

«Строители завели в него современные коммуникационные и инженерные сети, полностью сохранив фасад и исторические интерьеры», — сказал Шойгу.

Он пояснил, что за счет введения военно-административного деления страны, в рамках которого за военными округами были закреплены соответствующие территории, планируется «существенно повысить эффективность управления войсками».

Министр также поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь, оказанную Вооруженным силам.

«Залы управления округа оборудованы передовыми защищенными видами связи и средствами отображения обстановки», — подчеркнул Шойгу.

Президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов 26 февраля. В соответствии с текстом документа, постановление о новом военно-административном делении вступило в силу 1 марта.

Ленинградский и Московский округа были упразднены указом бывшего президента России Дмитрия Медведева о реформировании военного деления в 2010 году. С целью решения управленческих проблем и разделения функций главкоматов и штабов в России были организованы четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный.

В 2014 году из состава Западного военного округа выделили Северный флот, который был реорганизован в качестве Объединенного стратегического командования с войсками, расположенными в Архангельской и Мурманской областях, Коми и Ненецком автономном округе.

Шойгу заявил о необходимости воссоздать Ленинградский и Московский военные округа в декабре 2022 года, после новостей о том, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия получила официальный статус члена альянса в апреле 2023 года. Швеция сможет претендовать на вступление в альянс после того, как ее заявка будет одобрена парламентом Венгрии.