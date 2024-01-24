Правительство Венгрии поддерживает вступление Швеции в НАТО, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в разговоре с генеральный секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Орбан заверил, что правительство продолжит «призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции в НАТО и завершить ратификацию при первой же возможности».

Столтенберг назвал разговор с Орбаном «хорошим», а поддержку венгерской стороны — «четкой». «Я с нетерпением жду ратификации [заявки Швеции в НАТО], как только [венгерский] парламент соберется вновь», — написал он на своей странице в соцсети X.

Как отмечает «Коммерсантъ», в повестку заседания венгерского парламента вопрос о включении Швеции в НАТО не включен.

Венгрия и Турция против заявки Швеции

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году — Венгрия отказалась поддерживать инициативу страны. Советник правительства Венгрии Золтан Ковач объяснял такую позицию сразу тремя пунктами. По его словам, Швеция «подрывает отношения» и стремится нанести Будапешт ущерб с помощью «дипломатических методов». Ковач напомнил, как в 2021 году нынешний премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Евросоюз стремится «оказать давление на венгерское правительство и поддержать все более сильную оппозицию» в стране.

Эту позицию разделила и Джессика Росвалл, занимающая пост министра по делам ЕС Швеции, пишет Ковач. По его словам, Росвалл предлагала прекратить перечисление финансовой помощи Стокгольму. В то время как министр занятости и интеграции Швеции Йохан Персон назвал венгерское правительство «ксенофобским и националистическим» и обвинил его в нарушении принципа верховенства закона.

Во-вторых, Ковач заявил, что моральное превосходство Швеции «мнимо» и «смехотворно». Советник правительства Венгрии напомнил об акте сожжения Корана в Стокгольме у посольства Турции, который произошел в январе 2023 года.

Коран сжег лидер датской ультраправой партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал произошедшее актом неуважения по отношению к мусульманам, а глава МИД страны Тобиас Билльстрем сказал, что «исламофобские провокации ужасны».

В-третьих, причиной, по которой Венгрия долгое время выступала против вступления Швеции в НАТО, стало отсутствие «заботы и уважения», указал Ковач. По его словам, у двух стран за последние годы накопилось множество разногласий. Однако, когда Венгрия решила их урегулировать, Швеция восприняла действия венгерских властей как «тактику шантажа», утверждает Ковач.

«Время имеет решающее значение, и поскольку безопасность региона висит на волоске, было бы в интересах всех, чтобы шведы начали стремиться к нашим общим целям. Но, похоже, пока они не меняют своего поведения», — заключил он.

Помимо Венгрии против вступления Швеции в НАТО выступала Турция. Причиной стало публичное сожжение Корана у турецкого посольства в Стокгольме. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции «не следует ожидать какой-либо благосклонности по их обращению о членстве в НАТО» с турецкой стороны.

В МИД Турции заявили, что такие действия нарушают трехсторонний меморандум по вопросу членства Швеции в НАТО — этот документ предполагает, что Швеция и Финляндия, которая также собирается вступить в альянс, обязались не поддерживать группировки курдов.

В день проведения протестной акции турецкие власти отменили запланированный на конец января 2023 года визит в страну министра обороны Швеции Пола Йонсона. На этой встрече Стокгольм и Анкара должны были обсудить заявку Швеции на членство в НАТО. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, объясняя отмену визита Йонсона, сказал, что сейчас он «не имеет ни важности, ни смысла».

Однако в январе 2024 года турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений — в поддержку такого решения выступили 287 из 346 депутатов, 55 высказались против, остальные воздержались. Агентство Bloomberg назвало решение Турции частью геополитического плана Эрдогана. Ранее Анкара запросила у Вашингтона партию истребителей F-16, которые Белый дом условился продать, если турецкий лидер поддержит вступление Швеции в блок.

Решение парламента вступит в силу после подписания Эрдоганом соответствующего указа и последующей публикации документа в официальном печатном органе правительства — Resmi Gazete.