Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений. Трансляцию пленарного заседания вел государственный телеканал TRT Haber.

Всего в голосовании приняли участие 346 депутатов, 287 из них выступили в поддержку присоединения Швеции к НАТО, 55 высказались против, остальные воздержались.

Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа и последующей публикации документа в официальном печатном органе правительства — Resmi Gazete.

О намерении турецкого парламента проголосовать за вступление Швеции в альянс в ближайшие дни 22 января сообщило агентство Bloomberg. Решение правительства Турции поддержать заявку Стокгольма в агентстве назвали частью геополитического плана Эрдогана. Ранее Анкара запросила у Вашингтона партию истребителей F-16, которые Белый дом условился продать, если турецкий лидер поддержит вступление Швеции в блок.

Как отмечает Bloomberg, ратификация Турцией членства Швеции в НАТО приблизит ее к тому, чтобы стать 32-м членом блока, спустя год и восемь месяцев после подачи заявки. В мае 2022 года власти страны заявляли, что вступление в альянс будет лучшим способом сдержать любую агрессию со стороны России.

Турция и Венгрия против заявки Швеции

Турция и Венгрия оставались единственными членами НАТО, которые не ратифицировали заявку Швеции после ее подачи в 2022 году. Анкара отказывалась поддерживать Стокгольм после того, как в начале 2023 года шведские власти не отреагировали, по мнению Эрдогана, должным образом на антиисламские акции с покушением на Коран. Позже Швеция пересмотрела законы об общественном порядке и утвердил положения, которые не могли больше допускать осквернения священных книг.

Как сообщало турецкое издание CNN Turk, уже летом 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии Турции одобрить вступление Швеции в альянс. Консенсуса удалось достигнуть по итогам встречи турецкого лидера с главой шведского правительства Ульфом Кристерссоном.

После решения Турции поддержать вступление Швеции в НАТО Венгрия остается единственной страной, парламент которой так и не ратифицировал заявку Стокгольма на вступление в блок.

В марте 2023 года на правительственном сайте Венгрии AboutHungary появилась статья советника правительства Золтана Ковача о том, почему страна не поддержала присоединение Швеции к Североатлантическому военному блоку. Ковач выделил три главные причины: Стокгольм постоянно подрывает отношения с Будапештом, считает себя «выше других» и не проявляет заботу и уважение. Советник венгерского правительства отметил, что действующий премьер-министр Швеции Кристерссон в 2021 году призывал в рамках Евросоюза оказывать давление на правительство Венгрии и поддерживать «более сильную» венгерскую оппозицию.

23 января, незадолго до того, как Турция поддержала вступление Швеции в НАТО, министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём отметил, что сейчас у его страны нет оснований для переговоров с представителями Венгрии, хотя «предметы для разговора есть», приводит его слова издание Aftonbladet.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х написал, что приглашает главу шведского правительства Кристерссона к переговорам о вступлении страны в альянс.

При этом еще 18 января глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш заявлял, что Швеция не предпринимает необходимых шагов для вступления в НАТО и ведет себя безучастно в этом вопросе, сообщало Reuters. По мнению главы канцелярии, в таких условиях венгерскому парламенту будет сложно ратифицировать соглашение о приеме Швеции в военно-политический блок.