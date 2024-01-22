Парламент Турции на этой неделе собирается проголосовать за вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве.

По информации агентства, Партия справедливости и развития (ПСР), представляющая фракцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, будет добиваться у парламента одобрения членства Швеции в НАТО. О подобном намерении Bloomberg проинформировал пожелавший остаться анонимным собеседник в правительственных кругах.

Если Анкара одобрит заявку Стокгольма, то единственным и последним противником расширения Североатлантического альянса останется Венгрия — только она и Турция пока не ратифицировали членство Швеции в военно-политическом блоке и оттягивали этот процесс на протяжении полутора лет, отмечает агентство.

Вступление Швеции укрепит НАТО и улучшит положение альянса на восточном фланге, считает Bloomberg. Решение турецкого руководства поддержать заявку Стокгольма в агентстве считают частью геополитических шагов Эрдогана. Ранее Анкара запросила у Вашингтона партию истребителей F-16, которые Белый дом условился продать, если турецкий лидер поддержит вступление Швеции в блок.

Стокгольм подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в 2022 году. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Швеция должна была выполнить, чтобы Анкара ратифицировала ее присоединение к НАТО.

В начале 2023 года после акта сожжения Корана в Стокгольме у посольства Турции Эрдоган отказался поддерживать заявку Швеции. По его мнению, если власти этой страны не пресекают антиисламские акции, то проявляют неуважение как к мусульманам, так и к турецкой стороне. После этого Стокгольм пересмотрел законы об общественном порядке и утвердил положения, которые не могли больше допускать осквернения священных книг.

В середине июля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с турецким лидером Эрдоганом и главой шведского правительства Ульфом Кристерссоном заявил, что Турция согласилась одобрить заявку Швеции на вступление в альянс, сообщало турецкое издание CNN Turk.

В конце октября 2023 года Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.