Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вместо Западного военного округа будут воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. Постановление о новом военно-административном делении вступает в силу с 1 марта 2024 года.

В состав Московского военного округа входят Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

В Ленинградский военный округ включены республики Карелия и Коми, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.

Помимо этого, согласно указу, новые субъекты России будут входить в состав Южного военного округа. С 1 марта к нему относятся Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия — Алания, Чеченская, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, а также Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Запорожская, Ростовская, Херсонская области и Севастополь.

О необходимости внесения изменений в военно-административное деление России высказался министр обороны страны Сергей Шойгу, выступая на коллегии ведомства в декабре 2022 года. Он отметил, что расширение границ НАТО требует «ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», передавал его слова РБК. Это произошло на фоне вступления Финляндии в Североатлантический альянс и перспектив членства в НАТО Швеции.

В Минобороны отмечали, что Московский и Ленинградский военные округа станут «новыми межвидовыми стратегическими территориальными объединениями». Президент поддержал предложения ведомства.

Ленинградский и Московский военные округа существовали обособленно до 2010 года, когда бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев подписал указ о реформировании делений.

В 1990 году после подписания СССР Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) страна приняла ограничения на размещение воинских соединений и частей на северо-западе Советского Союза, а позднее и России.

С 2010 года в России образовалось четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный. По задумке правительства и Минобороны, подобное объединение должно было помочь с решением некоторых управленческих проблем, в частности разграничить функции военных подразделений — главкоматов и штабов.