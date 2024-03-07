Швеция официально присоединилась к НАТО. Соответствующий протокол опубликован на сайте Госдепа США.

«7 марта 2024 года условия вступления в силу, изложенные во второй статье протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору, были выполнены. Соответственно, протокол вступил в силу 7 марта 2024 года», — говорится в документе.

Швеция стала 32-й страной — членом НАТО. По данным телеканала TV4, 11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе поднимут шведский флаг.

Согласно договору Североатлантического альянса, государство официально становится членом НАТО после того, как правительство США получает ратификационные грамоты от всех участников альянса.

Путь Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в альянс одновременно с Финляндией — в мае 2022 года. При этом финская заявка была одобрена на год раньше, чем шведская. Финляндия вошла в состав НАТО в апреле 2023 года.

Против вступления Швеции в Североатлантический блок долгое время выступали Турция и Венгрия. Анкара была недовольна связями Стокгольма с курдами и ограничениями на передачу оружия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывался поддерживать заявку Швеции, обвиняя королевство в том, что оно отказывало стране в поставке оружия из-за участия турецких военных в боевых действиях в Сирии.

В начале 2023 года положение Стокгольма осложнил инцидент с актом сожжения Корана перед турецким посольством в шведской столице. Эрдоган счел это оскорблением чувств мусульман и заявил, что после подобного инцидента Швеция не получит одобрения Турции. После этого Стокгольм пересмотрел законодательство, в том числе утвердив положения, регламентирующие инциденты с осквернением священных книг.

В июле 2023 года руководство Турции и Швеции смогло достигнуть консенсуса в вопросе дальнейшей поддержки заявки Стокгольма. В октябре Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. В конце января 2024 года Турция официально выступила за присоединение скандинавского королевства к Североатлантическому альянсу.

Последней страной, закрывавшей Швеции путь в НАТО, оставалась Венгрия. В марте 2023 года на правительственном сайте страны AboutHungary вышла статья советника правительства Золтана Ковача, в которой он заявил, что Стокгольм систематически подрывает отношения с Будапештом и считает себя «выше других».

В конце января 2024 года венгерский премьер-министр Виктор Орбан в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что правительство страны продолжит «призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции в НАТО и завершить ратификацию при первой же возможности».

26 февраля венгерский парламент поддержал заявку Стокгольма, а 5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон, ратифицировавший соглашение о вступлении Швеции в НАТО.