Швеция официально присоединилась к НАТО. Соответствующий протокол опубликован на сайте Госдепа США.
«7 марта 2024 года условия вступления в силу, изложенные во второй статье протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору, были выполнены. Соответственно, протокол вступил в силу 7 марта 2024 года», — говорится в документе.
Швеция стала 32-й страной — членом НАТО. По данным телеканала TV4, 11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе поднимут шведский флаг.
Согласно договору Североатлантического альянса, государство официально становится членом НАТО после того, как правительство США получает ратификационные грамоты от всех участников альянса.
Путь Швеции в НАТО
Швеция подала заявку на вступление в альянс одновременно с Финляндией — в мае 2022 года. При этом финская заявка была одобрена на год раньше, чем шведская. Финляндия вошла в состав НАТО в апреле 2023 года.
Против вступления Швеции в Североатлантический блок долгое время выступали Турция и Венгрия. Анкара была недовольна связями Стокгольма с курдами и ограничениями на передачу оружия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывался поддерживать заявку Швеции, обвиняя королевство в том, что оно отказывало стране в поставке оружия из-за участия турецких военных в боевых действиях в Сирии.
В начале 2023 года положение Стокгольма осложнил инцидент с актом сожжения Корана перед турецким посольством в шведской столице. Эрдоган счел это оскорблением чувств мусульман и заявил, что после подобного инцидента Швеция не получит одобрения Турции. После этого Стокгольм пересмотрел законодательство, в том числе утвердив положения, регламентирующие инциденты с осквернением священных книг.
В июле 2023 года руководство Турции и Швеции смогло достигнуть консенсуса в вопросе дальнейшей поддержки заявки Стокгольма. В октябре Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. В конце января 2024 года Турция официально выступила за присоединение скандинавского королевства к Североатлантическому альянсу.
Последней страной, закрывавшей Швеции путь в НАТО, оставалась Венгрия. В марте 2023 года на правительственном сайте страны AboutHungary вышла статья советника правительства Золтана Ковача, в которой он заявил, что Стокгольм систематически подрывает отношения с Будапештом и считает себя «выше других».
В конце января 2024 года венгерский премьер-министр Виктор Орбан в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что правительство страны продолжит «призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции в НАТО и завершить ратификацию при первой же возможности».
26 февраля венгерский парламент поддержал заявку Стокгольма, а 5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон, ратифицировавший соглашение о вступлении Швеции в НАТО.
- В МИД России решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО назвали «тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями». Российский президент Владимир Путин говорил, что расширение военной инфраструктуры на территории этих стран «вызовет ответную реакцию» со стороны Москвы. Кроме того, глава государства отмечал, что «в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам».