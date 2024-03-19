Электронные повестки в военкомат, дублирующие бумажные, будут рассылаться в период весеннего призыва, который проходит с 1 апреля до 15 июля. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва», — сказал депутат.
По его словам, основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.
Также Картаполов заверил, что граждан, призываемых на срочную службу, не будут направлять в зону военной операции на Украине. «Естественно, не будут», — сказал он в разговоре с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.
Картаполов добавил, что количественные параметры весеннего призыва остаются неизменными.
«Это константа», — подчеркнул парламентарий.
11 марта объединение российских юристов и правозащитников «Призыв к совести» сообщило, что с 1 апреля 2024 года в Москве якобы планируется начать рассылку электронных повесток, которые могут поступать через сервис «Госуслуги» или mos.ru. В своей публикации правозащитная коалиция сослалась на заявления неназванных военкомов и призывников в личных беседах.
Минобороны, Минцифры и московские власти не делали официальных заявлений о планах по рассылке электронных повесток с 1 апреля 2024 года.
В апреле 2023 года военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил о планах по проведению тестовой рассылки электронных повесток через «Госуслуги» и СМС в период весеннего призыва. Позже он уточнил в беседе с ТАСС, что тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства России. Картаполов тогда говорил, что электронные повестки могут направляться в рамках «апробации системы» и не будут иметь юридической силы.
Закон об электронных повестках
В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета, который регламентирует создание единого цифрового реестра военнообязанных, куда будут входить личные и паспортные данные, а также приравнивает электронные повестки к бумажным.
В Минцифры говорили, что единый реестр воинского учета начнет полноценно использоваться только с 2025 года. Замглавы ведомства Олег Качанов объяснял, что это связано с «очень жесткими требованиями с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности». Однако Путин поручил использовать единый реестр военнообязанных и электронные повестки уже во время осеннего призыва 2024 года.
Согласно закона, электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на портале «Госуслуг» или на другом «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». В свою очередь, бумажные повестки и присланные заказным письмом по почте будут считаться врученными в день доставки (вручения) письма.
Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток. Также в законе указывается, что гражданин, подлежащий призыву и не получивший повестку, обязан в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва лично явиться в военкомат.
Меры за неявку в военкомат по повестке:
- Со дня, когда повестка считается врученной, гражданину запрещается покидать страну, пока он не явится по повестке в военкомат. Предупреждение о запрете выезда будет направляться призывнику в течение суток со дня вручения повестки.
- Призывник обязан явиться по повестке в военкомат в течение 20 дней. В противном случае в отношении него применят «временные меры»: запретят оформлять кредиты и займы, регистрировать ИП, недвижимость и автомобили, а также управлять транспортом.
- Власти регионов смогут вводить дополнительные меры — ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Ограничения будут автоматически снимать в течение суток после визита в военкомат или подтверждения уважительной причины для неявки.