Электронные повестки в военкомат, дублирующие бумажные, будут рассылаться в период весеннего призыва, который проходит с 1 апреля до 15 июля. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва», — сказал депутат.

По его словам, основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.

Также Картаполов заверил, что граждан, призываемых на срочную службу, не будут направлять в зону военной операции на Украине. «Естественно, не будут», — сказал он в разговоре с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

Картаполов добавил, что количественные параметры весеннего призыва остаются неизменными.

«Это константа», — подчеркнул парламентарий.

11 марта объединение российских юристов и правозащитников «Призыв к совести» сообщило, что с 1 апреля 2024 года в Москве якобы планируется начать рассылку электронных повесток, которые могут поступать через сервис «Госуслуги» или mos.ru. В своей публикации правозащитная коалиция сослалась на заявления неназванных военкомов и призывников в личных беседах.

Минобороны, Минцифры и московские власти не делали официальных заявлений о планах по рассылке электронных повесток с 1 апреля 2024 года.

В апреле 2023 года военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил о планах по проведению тестовой рассылки электронных повесток через «Госуслуги» и СМС в период весеннего призыва. Позже он уточнил в беседе с ТАСС, что тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства России. Картаполов тогда говорил, что электронные повестки могут направляться в рамках «апробации системы» и не будут иметь юридической силы.

Закон об электронных повестках

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета, который регламентирует создание единого цифрового реестра военнообязанных, куда будут входить личные и паспортные данные, а также приравнивает электронные повестки к бумажным.

В Минцифры говорили, что единый реестр воинского учета начнет полноценно использоваться только с 2025 года. Замглавы ведомства Олег Качанов объяснял, что это связано с «очень жесткими требованиями с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности». Однако Путин поручил использовать единый реестр военнообязанных и электронные повестки уже во время осеннего призыва 2024 года.

Согласно закона, электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на портале «Госуслуг» или на другом «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». В свою очередь, бумажные повестки и присланные заказным письмом по почте будут считаться врученными в день доставки (вручения) письма.

Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток. Также в законе указывается, что гражданин, подлежащий призыву и не получивший повестку, обязан в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва лично явиться в военкомат.

Меры за неявку в военкомат по повестке: